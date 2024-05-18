Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці, №28 - Харків (174270) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б