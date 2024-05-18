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Аримідекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг, №28 - Харків (28188) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
1588,56
Економія: -82,60 грн
1505,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
1605,58
Економія: -71,78 грн
1533,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1616,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1427,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1506,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1506,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1606,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1607,42
Економія: -101,46 грн
1505,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1506,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1506,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1506,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1506,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1506,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1616,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1506,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
1600,83
Економія: -94,87 грн
1505,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1506,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
1544,50
Економія: -69,90 грн
1474,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1506,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1506,00 грн