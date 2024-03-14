АМІКАЦИН (AMIKACINUM)

застосовувати в/м або в/в; звичайні дози для дітей віком від 12 років і дорослих: по 5 мг/кг кожні 8 год. або по 7,5 мг/кг кожні 12 год; МДД для дорослих - 15 мг/кг/добу; у тяжких випадках та при інфекціях, спричинених Pseudomonas, добову дозу розподілити на 3 введення; МДД - 1,5 г, максимальна курсова доза - 15 г; тривалість лікування при в/в введенні - до 7 днів, при в/м - 7 - 10 днів; для недоношених новонароджених: початкова доза 10 мг/кг, а потім кожні 18-24 год. по 7,5 мг/кг протягом 7-10 діб; для доношених новонароджених і дітей віком до 12 років: початкова доза 10 мг/кг, потім 7,5 мг/кг кожні 12 год. протягом 7-10 діб; вводити в/в інфузійно дорослим і дітям, використовуючи об’єм рідини, достатній для крапл. вливання, протягом 60-90 хв (зі швидкістю 50 крап. за 1 хв.), а новонародженим - протягом 1-2 год.