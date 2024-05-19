Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Київ (62293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Київ, вул. Голего Миколи, 5
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Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
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Київ, вул. Вишгородська, 33
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Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
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Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
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Київ, просп. Берестейський, 136
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Київ, вул. Ірпінська, 78
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Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
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Бровари, бульв. Незалежності, 7
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В