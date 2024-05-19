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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Київ (62293) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
57,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
57,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
57,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
57,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
57,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
57,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 5
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
57,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (4)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (2)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
47,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
57,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
57,23 грн