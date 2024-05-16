табл. p/os незалежно від прийому їжі, р-н вводять в/в крап. або струминно; при генералізованому фібринолізі вводять в/в у разовій дозі 15 мг/кг маси тіла кожні 6 - 8 год, швидкість введення - 1 мл/хв; місцевий фібриноліз: в/в повільно від 0,5 г до 1 г 2-3 р/добу, рекомендована доза в табл. 1-1,5 г 2-3 р/добу; простатектомія: під час операції в/в 1 г, потім по 1 г кожні 8 год. 3 дні, для профілактики і лікування геморагій у пацієнтів з підвищеним ризиком перед або після операцій транексамову к-ту призначати в/в, після чого призначати у вигляді табл. по 1 г 3-4 р/добу до зникнення макроскопічної гематурії; менорагія: рекомендована доза 1г 3 р/добу, не >4 днів; носові кровотечі: при періодичних кровотечах 1г 3 р/добу 7 днів; конізація шийки матки: 1,5 г 3 р/добу до 12 днів; посттравматична гефема: 1 г 3 р/добу; екстракція зубів у пацієнтів з гемофілією: рекомендована доза 25 мг/кг p/os ч/з кожні 8 год, починаючи за 1 день до операції і продовжуючи протягом 2-8 днів після неї; спадковий ангіоневротичний набряк: деяким пацієнтам, обізнаним про перебіг загострень хвороби, зазвичай достатньо 1-1,5 г 2-3 р/добу протягом кількох днів; діти: призначати дітям від 12 р. у дозі 20-25 мг/кг; тривалість лікування зазвичай - 2-8 днів, разова в/в доза - 10 мг/кг, 2 р/добу, МДД до 20 мг/кг маси тіла.