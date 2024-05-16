ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА (ACIDUM TRANEXAMICUM) Діюча речовина
антифібринолітичний засіб; специфічно інгібує активацію профібринолізину (плазміногену) та його перетворення на фібринолізин (плазмін), має місцеву та системну гемостатичну дію при кровотечах, пов`язаних із підвищенням фібринолізу; ч/з стримування утворення кінінів та ін. активних пептидів, що беруть участь в алергічних та запальних р-ціях, чинить протиалергічну та протизапальну дію.
кровотеча або ризик кровотечі при посиленні фібринолізу як генералізованого (кровотеча під час операції і в післяопераційному періоді на передміхуровій залозі, післяпологова кровотеча, геморагічні ускладнення фібринолітичної терапії), гемофілія, тромбоцитопенічна пурпура, лейкози, захворювання печінки, попередня терапія стрептокіназою, так і місцевого (маткова, шлунково-кишкова, носова кровотеча, постравматична гифема, кровотеча після простатектомії або втручанні на сечовому міхурі, тонзилектомії, конізації шийки матки, екстракції зуба у хворих на гемофілію); спадковий ангіоневротичний набряк; кровотечі, обумовлені підвищеним загальним або місцевим фібринолізом, такі як: отоларингологічні (видалення аденоїдів, тонзилектомія) та стоматологічні (видалення зубів) оперативні втручання; гінекологічні операції або ускладнення в акушерській практиці; торокальні, абдомінальні та інші великі хірургічні оперативні втручання, наприклад, серцево-судинна хірургія; контроль крововиливів у зв’язку з введенням фібринолітичного ЛЗ; менорагія і метрорагія.
табл. p/os незалежно від прийому їжі, р-н вводять в/в крап. або струминно; при генералізованому фібринолізі вводять в/в у разовій дозі 15 мг/кг маси тіла кожні 6 - 8 год, швидкість введення - 1 мл/хв; місцевий фібриноліз: в/в повільно від 0,5 г до 1 г 2-3 р/добу, рекомендована доза в табл. 1-1,5 г 2-3 р/добу; простатектомія: під час операції в/в 1 г, потім по 1 г кожні 8 год. 3 дні, для профілактики і лікування геморагій у пацієнтів з підвищеним ризиком перед або після операцій транексамову к-ту призначати в/в, після чого призначати у вигляді табл. по 1 г 3-4 р/добу до зникнення макроскопічної гематурії; менорагія: рекомендована доза 1г 3 р/добу, не >4 днів; носові кровотечі: при періодичних кровотечах 1г 3 р/добу 7 днів; конізація шийки матки: 1,5 г 3 р/добу до 12 днів; посттравматична гефема: 1 г 3 р/добу; екстракція зубів у пацієнтів з гемофілією: рекомендована доза 25 мг/кг p/os ч/з кожні 8 год, починаючи за 1 день до операції і продовжуючи протягом 2-8 днів після неї; спадковий ангіоневротичний набряк: деяким пацієнтам, обізнаним про перебіг загострень хвороби, зазвичай достатньо 1-1,5 г 2-3 р/добу протягом кількох днів; діти: призначати дітям від 12 р. у дозі 20-25 мг/кг; тривалість лікування зазвичай - 2-8 днів, разова в/в доза - 10 мг/кг, 2 р/добу, МДД до 20 мг/кг маси тіла.
гіперчутливість до транексамової кислоти або до інших компонентів препарату, НН тяжкого ступеня, макроскопічна гематурія, г.тромбоемболічні захворювання, гострий венозний або артеріальний тромбоз, тромбофлебіт, артеріальні чи венозні тромбози в анамнезі, високий ризик тромбоутворення, ІМ, субарахноїдальний крововилив, судоми в анамнезі; фібринолітичні стани внаслідок коагулопатії споживання, за винятком надмірної активації фібринолітичної системи при г. тяжкій кровотечі; порушення сприйняття кольорів. Інтратекальне і внутрішньошлуночкове ін’єкційне введення, інтрацеребральне введення (ризик набряку мозку з подальшим розвитком судом).
нудота, блювання, печія, діарея, біль у животі; висип, шкірний свербіж, АР; зниження апетиту, сонливість, запаморочення; нездужання, викликане гіпотонією, з або без втрати свідомості, порушення кольоросприйняття; порушення зору; оклюзія артерії сітківки, застійна ретинопатія, тромбоз, тромбоемболія; судоми; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію; артеріальна гіпотензія, алергічні дерматити, тахікардія, біль у грудній клітці, тромбоемболічні ускладнення, артеріальний або венозний тромбоз будь-якої локалізації; г. некроз коркового шару нирок.