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Активні речовини — “Т”ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА (ACIDUM TRANEXAMICUM)

ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА (ACIDUM TRANEXAMICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 35 препаратів
Виданол® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Гледфарм
Виданол® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Гледфарм
В 1101 аптеці
від 1038,53 грн
Ціни в аптеках
Гемотран® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Фармак
Гемотран® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Фармак
В 1078 аптеках
від 432,20 грн
Ціни в аптеках
Тренакса 500 таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 12; Маклеодс Фармасьютикалс
Тренакса 500 Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 12 Маклеодс Фармасьютикалс
В 635 аптеках
від 274,48 грн
Ціни в аптеках
Ацемік таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Ананта Медікеар
Ацемік Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Ананта Медікеар
В 376 аптеках
від 208,06 грн
Ціни в аптеках
Гемотран® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Фармак
Гемотран® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Фармак
В 309 аптеках
від 287,60 грн
Ціни в аптеках
Гемотран® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Гемотран® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 169 аптеках
від 113,42 грн
Ціни в аптеках
Сангера розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Юрія-Фарм
Сангера Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Юрія-Фарм
В 169 аптеках
від 219,78 грн
Ціни в аптеках
Гемотран® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; Фармак
Гемотран® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 Фармак
В 94 аптеках
від 561,80 грн
Ціни в аптеках
Транексамова кислота розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Лекхім
Транексамова кислота Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Лекхім
В 89 аптеках
від 152,34 грн
Ціни в аптеках
Гемаксам розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Гемаксам Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 70 аптеках
від 265,36 грн
Ціни в аптеках
Тренакса розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Маклеодс Фармасьютикалс
Тренакса Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Маклеодс Фармасьютикалс
В 59 аптеках
від 259,21 грн
Ціни в аптеках
Транексамова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім
Транексамова кислота Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім
В 51 аптеці
від 158,46 грн
Ціни в аптеках
Транексамова кислота-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 20; Здоров'я ФК
Транексамова кислота-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 20 Здоров'я ФК
В 46 аптеках
від 246,42 грн
Ціни в аптеках
Атраксан розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Борщагівський ХФЗ
Атраксан Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 37 аптеках
від 215,58 грн
Ціни в аптеках
Трамікс® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Корпорація Артеріум
Трамікс® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Корпорація Артеріум
В 24 аптеках
від 258,90 грн
Ціни в аптеках
Сангера розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; Юрія-Фарм
Сангера Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 Юрія-Фарм
В 24 аптеках
від 874,26 грн
Ціни в аптеках
Тренакса 250 таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, № 12; Маклеодс Фармасьютикалс
Тренакса 250 Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, № 12 Маклеодс Фармасьютикалс
В 21 аптеці
від 219,44 грн
Ціни в аптеках
Неотранекс розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, № 5; Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі
Неотранекс Розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, № 5 Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі
В 20 аптеках
від 392,85 грн
Ціни в аптеках
Гемаксам розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Гемаксам Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 18 аптеках
від 821,90 грн
Ціни в аптеках
Гемаксам розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 50; ООО "Фармасел"
Гемаксам Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 50 ООО "Фармасел"
В 15 аптеках
від 1904,50 грн
Ціни в аптеках
Євронекс розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Євро Лайфкер
Євронекс Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Євро Лайфкер
В 12 аптеках
від 382,80 грн
Ціни в аптеках
Транексамова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; Здоров'я ФК
Транексамова кислота-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 9 аптеках
від 250,04 грн
Ціни в аптеках
Гемотран® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Гемотран® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 8 аптеках
від 226,84 грн
Ціни в аптеках
Скайтран розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4; Sky Pharma
Скайтран Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4 Sky Pharma
В 7 аптеках
від 158,28 грн
Ціни в аптеках
Тугіна розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Туліп Лаб.
Тугіна Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Туліп Лаб.
В 6 аптеках
від 244,72 грн
Ціни в аптеках
Азептил розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Азептил Розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 5 аптеках
від 605,80 грн
Ціни в аптеках
Максітран® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 5; Мікрохім
Максітран® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 5 Мікрохім
В 5 аптеках
від 198,21 грн
Ціни в аптеках
Транексамова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; Здоров'я ФК
Транексамова кислота-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 331,45 грн
Ціни в аптеках
Тренакса розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; Маклеодс Фармасьютикалс
Тренакса Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 Маклеодс Фармасьютикалс
В 1 аптеці інших міст
від 304,97 грн
Ціни в інших містах
Нексаар розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4; AAR Pharma FZ LLC
Нексаар Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 4 AAR Pharma FZ LLC
В 1 аптеці інших міст
від 320,30 грн
Ціни в інших містах
Транексам розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; СТАДА-УКРАЇНА
Транексам Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 СТАДА-УКРАЇНА
Немає в наявності
Гемоактив-МБ розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; М.Біотек Лтд.
Гемоактив-МБ Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Максітран® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Максітран® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Мікрохім
Немає в наявності
Стерксамік розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Стерксамік Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Немає в наявності
Транексамова кислота агетан 0.5 г/5 мл, розчин для ін'єкцій розчин для ін'єкцій, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Лаб. Агетан
Транексамова кислота агетан 0.5 г/5 мл, розчин для ін'єкцій Розчин для ін'єкцій, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Лаб. Агетан
Немає в наявності

антифібринолітичний засіб; специфічно інгібує активацію профібринолізину (плазміногену) та його перетворення на фібринолізин (плазмін), має місцеву та системну гемостатичну дію при кровотечах, пов`язаних із підвищенням фібринолізу; ч/з стримування утворення кінінів та ін. активних пептидів, що беруть участь в алергічних та запальних р-ціях, чинить протиалергічну та протизапальну дію.

кровотеча або ризик кровотечі при посиленні фібринолізу як генералізованого (кровотеча під час операції і в післяопераційному періоді на передміхуровій залозі, післяпологова кровотеча, геморагічні ускладнення фібринолітичної терапії), гемофілія, тромбоцитопенічна пурпура, лейкози, захворювання печінки, попередня терапія стрептокіназою, так і місцевого (маткова, шлунково-кишкова, носова кровотеча, постравматична гифема, кровотеча після простатектомії або втручанні на сечовому міхурі, тонзилектомії, конізації шийки матки, екстракції зуба у хворих на гемофілію); спадковий ангіоневротичний набряк; кровотечі, обумовлені підвищеним загальним або місцевим фібринолізом, такі як: отоларингологічні (видалення аденоїдів, тонзилектомія) та стоматологічні (видалення зубів) оперативні втручання; гінекологічні операції або ускладнення в акушерській практиці; торокальні, абдомінальні та інші великі хірургічні оперативні втручання, наприклад, серцево-судинна хірургія; контроль крововиливів у зв’язку з введенням фібринолітичного ЛЗ; менорагія і метрорагія.

табл. p/os незалежно від прийому їжі, р-н вводять в/в крап. або струминно; при генералізованому фібринолізі вводять в/в у разовій дозі 15 мг/кг маси тіла кожні 6 - 8 год, швидкість введення - 1 мл/хв; місцевий фібриноліз: в/в повільно від 0,5 г до 1 г 2-3 р/добу, рекомендована доза в табл. 1-1,5 г 2-3 р/добу; простатектомія: під час операції в/в 1 г, потім по 1 г кожні 8 год. 3 дні, для профілактики і лікування геморагій у пацієнтів з підвищеним ризиком перед або після операцій транексамову к-ту призначати в/в, після чого призначати у вигляді табл. по 1 г 3-4 р/добу до зникнення макроскопічної гематурії; менорагія: рекомендована доза 1г 3 р/добу, не >4 днів; носові кровотечі: при періодичних кровотечах 1г 3 р/добу 7 днів; конізація шийки матки: 1,5 г 3 р/добу до 12 днів; посттравматична гефема: 1 г 3 р/добу; екстракція зубів у пацієнтів з гемофілією: рекомендована доза 25 мг/кг p/os ч/з кожні 8 год, починаючи за 1 день до операції і продовжуючи протягом 2-8 днів після неї; спадковий ангіоневротичний набряк: деяким пацієнтам, обізнаним про перебіг загострень хвороби, зазвичай достатньо 1-1,5 г 2-3 р/добу протягом кількох днів; діти: призначати дітям від 12 р. у дозі 20-25 мг/кг; тривалість лікування зазвичай - 2-8 днів, разова в/в доза - 10 мг/кг, 2 р/добу, МДД до 20 мг/кг маси тіла.

гіперчутливість до транексамової кислоти або до інших компонентів препарату, НН тяжкого ступеня, макроскопічна гематурія, г.тромбоемболічні захворювання, гострий венозний або артеріальний тромбоз, тромбофлебіт, артеріальні чи венозні тромбози в анамнезі, високий ризик тромбоутворення, ІМ, субарахноїдальний крововилив, судоми в анамнезі; фібринолітичні стани внаслідок коагулопатії споживання, за винятком надмірної активації фібринолітичної системи при г. тяжкій кровотечі; порушення сприйняття кольорів. Інтратекальне і внутрішньошлуночкове ін’єкційне введення, інтрацеребральне введення (ризик набряку мозку з подальшим розвитком судом).

нудота, блювання, печія, діарея, біль у животі; висип, шкірний свербіж, АР; зниження апетиту, сонливість, запаморочення; нездужання, викликане гіпотонією, з або без втрати свідомості, порушення кольоросприйняття; порушення зору; оклюзія артерії сітківки, застійна ретинопатія, тромбоз, тромбоемболія; судоми; р-ції гіперчутливості, включаючи анафілаксію; артеріальна гіпотензія, алергічні дерматити, тахікардія, біль у грудній клітці, тромбоемболічні ускладнення, артеріальний або венозний тромбоз будь-якої локалізації; г. некроз коркового шару нирок.