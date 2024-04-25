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Активные вещества — “Т”ТЕТРАЦИКЛИН (TETRACYCLINUM)

ТЕТРАЦИКЛИН (TETRACYCLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Тетрациклин мазь глазная, 10 мг/г, туба алюминиевая, 3 г, № 1; undefined
Тетрациклин Мазь глазная, 10 мг/г, туба алюминиевая, 3 г, № 1
В 962 аптеках
от 93,92 грн
Цены в аптеках
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Витамины
Тетрациклина гидрохлорид Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Витамины
В 746 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Тетрациклин мазь глазная, 10 мг/г, туба алюминиевая, 10 г, № 1; Гледекс
Тетрациклин Мазь глазная, 10 мг/г, туба алюминиевая, 10 г, № 1 Гледекс
В 685 аптеках
от 111,60 грн
Цены в аптеках
Тетранекст мазь глазная, 10 мг/г, туба, 5 г, № 1; Nextpharm GmbH
Тетранекст Мазь глазная, 10 мг/г, туба, 5 г, № 1 Nextpharm GmbH
В 625 аптеках
от 91,13 грн
Цены в аптеках
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тетрациклина гидрохлорид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 249 аптеках
от 25,87 грн
Цены в аптеках
Тетрамакс капсулы, 500 мг, блистер, № 60; Актифарм
Тетрамакс Капсулы, 500 мг, блистер, № 60 Актифарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, мазь, мазь глазная.
ТЕТРАЦИКЛИН (TETRACYCLINUM)
CAS №: 60-54-8 C22H24N2O8
MeSH, RTECS, USPDDN: 2-нафтаценкарбоксамид, 4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-, (4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα))-.
Форма выпуска: таблетки п/о, мазь, мазь глазная.

тетрациклин — антибиотик широкого спектра действия. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, воздействует на спирохеты, лептоспиры, риккетсии, крупные вирусы.
После приема внутрь всасывается до 66% принятой дозы. Связывается с белками плазмы крови на 65%. Хорошо проникает в различные органы и ткани, а также биологические жидкости: желчь, синовиальную, асцитическую, СМЖ (в последней концентрация составляет 10–25% таковой в плазме крови), накапливается в костной ткани и зубах, печени, селезенке, опухолях. Проникает через плаценту и в грудное молоко. Не метаболизируется, экскретируется с мочой и желчью.

актиномикоз, бронхит, пневмония, бруцеллез, конъюнктивит, инфекции мочеполовых органов, гингивит, стоматит, средний отит, фарингит, синусит, орнитоз, лихорадка пятнистая Скалистых гор, лихорадка Ку, сифилис, трахома, дизентерия, ангина, коклюш, скарлатина, гонорея, туляремия, тиф, бактериальный эндокардит, гнойный менингит, холецистит, инфекции кожи и мягких тканей.

внутрь взрослым — по 250–500 мг 4 раза в сутки. Для детей в возрасте старше 8 лет — по 6,25–12,5 мг/кг массы тела каждые 6 ч или по 12,5–25 мг/кг каждые 12 ч. Курс лечения — 5–7 дней. Глазную мазь (1%) закладывают в конъюнктивальный мешок 3–5 раз в сутки.

повышенная чувствительность к тетрациклину, нарушение функций печени и почек, период беременности и кормления грудью, возраст до 8 лет.

диспептические явления, поражения печени и почек, панкреатит, головокружение, светобоязнь, шаткость походки, пигментация кожи, слизистых оболочек, зубной эмали у детей, повышение внутричерепного давления, дисбактериоз, гиповитаминоз, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

антациды, соли кальция, магния, железа, колестирамин снижают всасывание тетрациклина в пищеварительном тракте. Тетрациклин снижает эффективность пероральных контрацептивов и повышает риск развития маточных кровотечений, снижает активность бактерицидных препаратов. Повышает нефротоксичность метоксифлурана. При сочетанном использовании с ретинолом повышается риск развития внутричерепной гипертензии.