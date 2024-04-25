ТЕТРАЦИКЛИН (TETRACYCLINUM)

тетрациклин — антибиотик широкого спектра действия. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, воздействует на спирохеты, лептоспиры, риккетсии, крупные вирусы.

После приема внутрь всасывается до 66% принятой дозы. Связывается с белками плазмы крови на 65%. Хорошо проникает в различные органы и ткани, а также биологические жидкости: желчь, синовиальную, асцитическую, СМЖ (в последней концентрация составляет 10–25% таковой в плазме крови), накапливается в костной ткани и зубах, печени, селезенке, опухолях. Проникает через плаценту и в грудное молоко. Не метаболизируется, экскретируется с мочой и желчью.