ФУРАЗОЛИДОН (FURAZOLIDONUM) Действующее вещество
синтетический противомикробный и противопротозойный препарат, производное нитрофурана. Активен в отношении грамотрицательных (шигелл, сальмонелл) и некоторых грамположительных микроорганизмов, трихомонад, лямблий. Устойчивость к фуразолидону развивается медленно.
бациллярная дизентерия, паратиф, пищевая токсикоинфекция, лямблиоз, трихомонадный уретрит, пиелит, цистит, инфицированные раны.
при бациллярной дизентерии, паратифе, пищевой токсикоинфекции взрослым назначают внутрь после еды, обычно по 0,1–0,15 г 4 раза в сутки в течение 5–10 дней. Можно применять в таких же дозах циклами по 3–6 дней с интервалом 3–4 дня. Детям дозы снижают в соответствии с возрастом.
При лямблиозе взрослым назначают по 0,1 г 4 раза в сутки, детям — из расчета 10 мг/кг массы тела в сутки в 3–4 приема.
Взрослым при трихомонадном уретрите назначают внутрь по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 3 дней.
Высшие дозы для взрослых: разовая — 200 мг, суточная — 800 мг.
Наружно назначают р-р фуразолидона (1:25 000) для орошения влажно-высыхающих повязок.
повышенная чувствительность к фуразолидону.
тошнота, рвота, анорексия, кожно-аллергические реакции.
с осторожностью назначают пациентам с выраженными нарушениями функции почек. Фуразолидон является ингибитором МАО и при его назначении необходимо соблюдать такие же меры предосторожности, как и при использовании классических ингибиторов МАО. Фуразолидон обладает способностью сенсибилизировать организм к действию алкоголя и может быть использован для лечения алкоголизма (дисульфирамоподобное действие).