ФУРАЗОЛИДОН (FURAZOLIDONUM)

при бациллярной дизентерии, паратифе, пищевой токсикоинфекции взрослым назначают внутрь после еды, обычно по 0,1–0,15 г 4 раза в сутки в течение 5–10 дней. Можно применять в таких же дозах циклами по 3–6 дней с интервалом 3–4 дня. Детям дозы снижают в соответствии с возрастом.

При лямблиозе взрослым назначают по 0,1 г 4 раза в сутки, детям — из расчета 10 мг/кг массы тела в сутки в 3–4 приема.

Взрослым при трихомонадном уретрите назначают внутрь по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 3 дней.

Высшие дозы для взрослых: разовая — 200 мг, суточная — 800 мг.

Наружно назначают р-р фуразолидона (1:25 000) для орошения влажно-высыхающих повязок.