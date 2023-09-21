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Активные вещества — “Ф”ФУРАЗОЛИДОН (FURAZOLIDONUM)

ФУРАЗОЛИДОН (FURAZOLIDONUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Фуразолидон таблетки, 0,05 г, блистер, № 20; Монфарм
Фуразолидон Таблетки, 0,05 г, блистер, № 20 Монфарм
В 1053 аптеках
от 61,25 грн
Цены в аптеках
Фуразолидон таблетки, 0,05 г, блистер, № 100; Монфарм
Фуразолидон Таблетки, 0,05 г, блистер, № 100 Монфарм
В 64 аптеках
от 246,60 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки.
ФУРАЗОЛИДОН (FURAZOLIDONUM)
CAS №: 9004-07-3 C8H7N3O5
MESH, TSCAINV, USPDDN: 2-оксазолидинон, 3-(((5-нитро-2-фуранил)метилен)амино)-.
Форма выпуска: таблетки.

синтетический противомикробный и противопротозойный препарат, производное нитрофурана. Активен в отношении грамотрицательных (шигелл, сальмонелл) и некоторых грамположительных микроорганизмов, трихомонад, лямблий. Устойчивость к фуразолидону развивается медленно.

бациллярная дизентерия, паратиф, пищевая токсикоинфекция, лямблиоз, трихомонадный уретрит, пиелит, цистит, инфицированные раны.

при бациллярной дизентерии, паратифе, пищевой токсикоинфекции взрослым назначают внутрь после еды, обычно по 0,1–0,15 г 4 раза в сутки в течение 5–10 дней. Можно применять в таких же дозах циклами по 3–6 дней с интервалом 3–4 дня. Детям дозы снижают в соответствии с возрастом.
При лямблиозе взрослым назначают по 0,1 г 4 раза в сутки, детям — из расчета 10 мг/кг массы тела в сутки в 3–4 приема.
Взрослым при трихомонадном уретрите назначают внутрь по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 3 дней.
Высшие дозы для взрослых: разовая — 200 мг, суточная — 800 мг.
Наружно назначают р-р фуразолидона (1:25 000) для орошения влажно-высыхающих повязок.

повышенная чувствительность к фуразолидону.

тошнота, рвота, анорексия, кожно-аллергические реакции.

с осторожностью назначают пациентам с выраженными нарушениями функции почек. Фуразолидон является ингибитором МАО и при его назначении необходимо соблюдать такие же меры предосторожности, как и при использовании классических ингибиторов МАО. Фуразолидон обладает способностью сенсибилизировать организм к действию алкоголя и может быть использован для лечения алкоголизма (дисульфирамоподобное действие).