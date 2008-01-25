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Новости медицины и фармацииСеборейный дерматит: косметологическая проблема или болезнь?

Себорейный дерматит: косметологическая проблема или болезнь?

Опубликовано  11.04.2024

Что такое себорея?

Себорейный дерматит — распространенное воспалительное заболевание кожи, имеющее неопасные, но крайне неприятные проявления, ведущие к развитию психологических и эмоциональных проблем у больного. Иногда себорейный дерматит также называют себорейной экземой. У младенцев себорею называют «молочные корочки».

Себорейный дерматит в основном поражает кожу головы, при этом отмечается обильная, устойчивая перхоть, корочки. Себорея на теле появляется в областях, богатых сальными железами, особенно на груди и в складках тела. Папулезно-чешуйчатая сыпь зачастую возникает и на лице.

Течение характеризуется наличием периодов обострений и ремиссий.

Себорея: причины

Себорейный дерматит — грибок на лице?

Развитие себореи связано с грибом, но в то же время это неинфекционное и незаразное заболевание. Так, развитие воспалительной реакции связано с нарушением иммунной реакции на представителя нормальной микрофлоры кожи Malassezia spp. вследствие снижения Т-клеточного ответа и активации системы комплемента.

В патогенезе развития себорейного дерматита играют роль аномальное отторжение кератиноцитов и нарушения эпидермального барьера, связанные с генетическими факторами.

Существует множество факторов, связанных с развитием себорейного дерматита.

К факторам риска развития себорейного дерматита относятся:

  • возраст (младенческий, период полового созревания и молодой возраст);
  • мужской пол;
  • повышенная активность сальных желез;
  • иммунодефицит, ВИЧ-СПИД;
  • неврологические и психиатрические заболевания (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, большая депрессия);
  • вегетативная дисфункция;
  • воздействие медикаментозного лечения (применение антагонистов дофамина, иммунодепрессантов, лития);
  • низкая влажность окружающей среды и/или низкая температура окружающей среды.

Себорейный дерматит: признаки

Себорейный дерматит может развиваться у младенцев (инфантильный вариант) и у взрослых (взрослый вариант).

У младенцев себорейный дерматит проявляется в виде твердых жирных чешуек на макушке и лобных участках кожи головы. Он возникает в первые 3 мес жизни, имеет легкую форму, зачастую проходит самостоятельно и в большинстве случаев разрешается спонтанно к первому году жизни. Для себорейного дерматита характерны фолликулоцентрические папулы и бляшки лососевого цвета с мелкими белыми чешуйками и желтоватыми корками. То есть для себорейного дерматита характерны шелушение, воспаление кожи и устойчивая перхоть.

Распространение сыпи является наиболее важной клинической особенностью себорейного дерматита: это один из признаков, важных для дифференциальной диагностики с псориазом и контактным дерматитом.

Себорейный дерматит не заразен, не вызван плохой гигиеной и не приводит к необратимому выпадению волос.

Признаки и симптомы себорейного дерматита могут включать:

  • шелушение кожи (перхоть) на коже головы, волосах, бровях, бороде или усах, корочки на голове у взрослого;
  • появление шелушащихся, покрытых белыми или желтыми чешуйками или корочками участков на лице, боках носа, бровях, ушах, веках;
  • участки шелушения также могут возникать на груди, в подмышечных впадинах, в паховой области или под грудью;
  • края поражений обычно нечётко очерчены;
  • сыпь может выглядеть темнее или светлее у лиц с тёмной кожей;
  • возможна кольцеобразная (кольцевая) сыпь, тип которой называется лепестковым себорейным дерматитом;
  • зуд;
  • иногда — жжение.

На голове и шее себорейный дерматит обычно имеет характерную симметричную форму и поражает центральную треть лица, включая скуловую область, центр лба, брови (особенно их медиальную часть), заушную область и наружный слуховой проход. При себорейном дерматите характерно поражение носогубных складок и складок возле крыльев носа, также возможен блефарит с поражением передней (ресничной) линии.

Признаки и симптомы себорейного дерматита могут обостряться при стрессе, усталости или в межсезонье.

Себорея: лечение

Подход будет варьировать в зависимости от возраста пациента, а также распространения и тяжести состояния.

Обычно для подростков и взрослых основными средствами лечения себорейного дерматита являются лечебные шампуни, кремы и лосьоны. Очень важно уделить внимание соответствующему уходу за кожей, включая использование заменителей мыла и соответствующее увлажнение.

Себорейный дерматит волосистой части головы: как лечить?

Если препараты, отпускаемые без рецепта, и модификация привычек ухода за собой не помогают, ваш лечащий врач может рекомендовать более серьезное лечение.

Обычно рекомендуются:

  • местные противогрибковые препараты в качестве лечения первой линии;
  • топические кортикостероиды и ингибиторы кальциневрина при выраженных симптомах и для лечения умеренных и тяжелых обострений.

Так, больному с умеренно выраженной клиникой рекомендуется следующее лечение себореи:

  • местные противогрибковые препараты (1–2% кетоконазол, 1% циклопирокс);
  • местные кератолитические средства (1% пиритион цинка, оказывает также противогрибковое и антибактериальное действие).

При их неэффективности или выраженных симптомах — противозудные и противовоспалительные средства (местные кортикостероиды, например, 1% гидрокортизон, флуоцинолон и ингибиторы кальциневрина).

Также может быть рекомендовано периодическое применение комбинации местного кортикостероида и противогрибкового препарата имидазола.

Шампуни при себорее обычно содержат комбинации таких веществ, как сосновый или каменноугольный деготь (противозудное/кератолитическое действие), салициловая кислота (кератолитическое действие), сера (противомикробное/кератолитическое действие) и сульфацетамид (противовоспалительное/антибактериальное действие).

Шампуни следует наносить на кожу головы и прилегающие к ней участки и смывать через 5–10 мин. Корки на голове у взрослого при этом не следует агрессивно удалять.

В лечении себорейного дерматита у младенцев может быть рекомендовано местное применение кетоконазола, так как препарат характеризуется минимальной выявленной системной абсорбцией и его применение безопасно у младенцев.

Частота использования лечебного шампуня или других противогрибковых средств определяется индивидуально. Лечебные шампуни можно использовать 1 раз в день или 2–3 раза в неделю в течение нескольких недель.

Как избавиться от себореи на голове навсегда?

После исчезновения симптомов рекомендуется использовать лечебный шампунь 1 раз в неделю или 1 раз в 2 нед для профилактики рецидивов.

В тяжелых случаях также могут быть рекомендованы таблетированные противогрибковые препараты (итраконазол, флуконазол, тербинафин).

Опубликовано  11.04.2024

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