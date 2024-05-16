наносити тонким шаром на уражену шкіру, гель застосовують спочатку 2-3 р/добу, а потім, після пом’якшення г. запального стану, не частіше 1-2 р/добу; мазь або крем наносити 1-2 р/добу; лікування не проводити безперервно понад 2 тижні (гель, мазь) або 10 днів (крем); не можна застосовувати на шкіру обличчя більше 1 тижня; протягом тижня рекомендується застосувати не більше 15 г; при необхідності глибокого проникнення діючої речовини можна обережно втирати в шкіру у місці застосування; не застосовувати під оклюзійну пов’язку, під час лікування рекомендується носити просторий одяг; з обережністю, під контролем лікаря застосовувати препарат дітям віком від 2 років (гель, мазь) або від 16 років (крем) тільки 1 р/добу на невеликій ділянці шкіри; не наносити на шкіру обличчя дитини.