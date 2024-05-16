ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД (FLUOCINOLONI ACETONIDUM) Діюча речовина
протизапальна, протиалергічна, протисвербіжна. У результаті місцевої судинозвужувальної дії знижує ризик розвитку ексудативних реакцій; знижує синтез білків і відкладення колагену; прискорює розпад білків у шкірі і ослаблює проліферативні процеси.
нетривале місцеве лікування г. і тяжких неінфекційних запальних захворювань шкіри (сухі форми), які супроводжуються стійким свербежем або гіперкератозом та реагують на лікування ГКС: себорейного дерматиту, уртикарного лишаю, атопічного дерматиту, контактної алергічної екземи, мультиформної еритеми, червоного вовчака, псоріазу волосяних ділянок шкіри, запущеного псоріазу, плескатого лишаю.
наносити тонким шаром на уражену шкіру, гель застосовують спочатку 2-3 р/добу, а потім, після пом’якшення г. запального стану, не частіше 1-2 р/добу; мазь або крем наносити 1-2 р/добу; лікування не проводити безперервно понад 2 тижні (гель, мазь) або 10 днів (крем); не можна застосовувати на шкіру обличчя більше 1 тижня; протягом тижня рекомендується застосувати не більше 15 г; при необхідності глибокого проникнення діючої речовини можна обережно втирати в шкіру у місці застосування; не застосовувати під оклюзійну пов’язку, під час лікування рекомендується носити просторий одяг; з обережністю, під контролем лікаря застосовувати препарат дітям віком від 2 років (гель, мазь) або від 16 років (крем) тільки 1 р/добу на невеликій ділянці шкіри; не наносити на шкіру обличчя дитини.
піодермія, вітряна віспа, герпес, актиномікоз, бластомікоз, споротрихоз, численні псоріатичні бляшки, шкірні прояви сифілісу, туберкульоз шкіри, ерозивно-виразкові ураження ШКТ, рани на ділянках аплікацій, невус, атерома, меланома, гемангіома, ксантома, саркома, пухлини шкірного покриву, рак шкіри, рожеві та вульгарні вугрі, періанальний та генітальний свербіж, періоральний дерматит, пелюшковий дерматит, тромбофлебіт та трофічні виразки на тлі варикозного розширення вен; не застосовувати: після вакцинації, на великих ділянках шкіри, особливо на рани, що довго не загоюються (глибокі опікові рани), в офтальмології, при бактеріальних, вірусних та грибкових інфекціях шкіри, звичайних та рожевих вуграх, пелюшковому дерматиті, періоральному дерматиті, після профілактичних щеплень, періанальному та генітальному свербежі, а також у випадку підтвердженої підвищеної чутливості до флуоцинолону ацетоніду або до інших ГКС чи інших компонентів препарату.
при зовнішньому застосуванні на шкіру повік - катаракта або глаукома; атрофія підшкірної клітковини та порушення цілісності шкіри, атрофічні смуги, пригнічення росту епідермісу, телеангіоектазія; гіпертрихоз; знебарвлення або гіперпігментація шкіри, стероїдні вугрі, сухість шкіри, надмірний ріст волосся на тілі або алопеція, свербіж, відчуття печіння, подразнення шкіри, контактний дерматит; кропив’янка, уртикарне або плямисто-папульозне висипання або загострення існуючих змін; АР або реакції гіперчутливості; системна дія: набряки, АГ, зниження імунітету, пригнічення росту і розвитку у дітей, гіперглікемія, глюкозурія, розвиток синдрому Кушинга, зміщення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі; вторинні інфекції; фолікуліт, мацерація шкіри, стероїдна пурпура, періоральний дерматит, погіршання перебігу екземи (феномен рикошету); гіперкератоз, фурункульоз, загострення існуючих патологічних уражень, гірсутизм, гастрит, стероїдна виразка шлунка, стероїдний ЦД, недостатність надниркових залоз; вторинний імунодефіцит (загострення хр. інфекційних захворювань, генералізація інфекційного процесу, розвиток опортуністичних інфекцій), уповільнення репаративних процесів.