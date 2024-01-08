СУЛЬФАЦЕТАМІД (SULFACETAMIDUM) Діюча речовина
має бактеріостатичний ефект щодо Гр(+) і Гр(-) бактерій - стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички; механізм дії препарату зумовлений конкурентним антагонізмом з параамінобензойною кислотою (ПАБК) і конкурентним пригніченням дигідроптероатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринових і піримідинових основ; внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових к-т (ДНК та РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.
інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливими до дії препарату бактеріями: кон’юнктивіти, блефарити, гнійні виразки рогівки.
дорослим - р-н 300 мг/мл по 2 - 3 крап. в уражене око 5 - 6 р/добу (через кожні 4 - 5 год); дітям від 2 міс. - р-н 200 мг/мл по 1 - 2 крап. в уражене око 4 - 5 р/добу.Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання. У середньому курс становить 7 - 10 днів.
гіперчутливість до компонентів препарату та сульфациламідів в анамнезі.
місцеве подразнення, поколювання і печіння, неспецифічний кон’юнктивіт, гіперемію кон’юнктиви, приєднання вторинної інфекції і АР, рідкі летальні випадки ч/з важкі р-ції на сульфаніламіди, включаючи с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, фульмінантний гепатонекроз, агранулоцитоз, апластичну анемію та інші порушення крові, бактеріальні та грибкові виразки рогівки.