Всі аптеки України
Активні речовини — “С”СУЛЬФАЦЕТАМІД (SULFACETAMIDUM)

СУЛЬФАЦЕТАМІД (SULFACETAMIDUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 3 препарати
Сульфацил краплі очні, 200 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Сульфацил Краплі очні, 200 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1057 аптеках
від 27,22 грн
Ціни в аптеках
Сульфацил краплі очні, 300 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Сульфацил Краплі очні, 300 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 945 аптеках
від 29,30 грн
Ціни в аптеках
Сульфацил натрію краплі очні, 30 %, флакон пластиковий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; ФЗ "Біофарма"
Сульфацил натрію Краплі очні, 30 %, флакон пластиковий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 ФЗ "Біофарма"
В 130 аптеках
від 33,93 грн
Ціни в аптеках

має бактеріостатичний ефект щодо Гр(+) і Гр(-) бактерій - стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички; механізм дії препарату зумовлений конкурентним антагонізмом з параамінобензойною кислотою (ПАБК) і конкурентним пригніченням дигідроптероатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринових і піримідинових основ; внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових к-т (ДНК та РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.

інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливими до дії препарату бактеріями: кон’юнктивіти, блефарити, гнійні виразки рогівки.

дорослим - р-н 300 мг/мл по 2 - 3 крап. в уражене око 5 - 6 р/добу (через кожні 4 - 5 год); дітям від 2 міс. - р-н 200 мг/мл по 1 - 2 крап. в уражене око 4 - 5 р/добу.Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання. У середньому курс становить 7 - 10 днів.

гіперчутливість до компонентів препарату та сульфациламідів в анамнезі.

місцеве подразнення, поколювання і печіння, неспецифічний кон’юнктивіт, гіперемію кон’юнктиви, приєднання вторинної інфекції і АР, рідкі летальні випадки ч/з важкі р-ції на сульфаніламіди, включаючи с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, фульмінантний гепатонекроз, агранулоцитоз, апластичну анемію та інші порушення крові, бактеріальні та грибкові виразки рогівки.