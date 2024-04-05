фунгіцидна, фунгістатична дія; синтетичне похідне імідазолдіоксолану;

активний щодо дерматофітів (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дріжджів (Candida spp., Pityrosporum spp., Torulopsis, Cryptococcus spp.), диморфних і вищих грибів (зуміцетів), менш чутливі до препарату Aspergillus spp., Sporothrix schenckii, деякі Dermatiaceae, Mucor spp. і інші фукоміцети, за винятком Entomophthrales; також активний щодо грам(+) коків (Staph. spp., Str. spp.); механізм дії полягає в інгібуванні біосинтезу ергостеролу і зміні ліпідного складу мембрани грибів; усуває лущення і свербіж; розвиток вторинної резистентності під час лікування дотепер не спостерігався; при місцевому застосуванні не виявляє системної дії.