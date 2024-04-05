КЕТОКОНАЗОЛ (KETOCONAZOLUM) Діюча речовина
фунгіцидна, фунгістатична дія; синтетичне похідне імідазолдіоксолану;
активний щодо дерматофітів (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дріжджів (Candida spp., Pityrosporum spp., Torulopsis, Cryptococcus spp.), диморфних і вищих грибів (зуміцетів), менш чутливі до препарату Aspergillus spp., Sporothrix schenckii, деякі Dermatiaceae, Mucor spp. і інші фукоміцети, за винятком Entomophthrales; також активний щодо грам(+) коків (Staph. spp., Str. spp.); механізм дії полягає в інгібуванні біосинтезу ергостеролу і зміні ліпідного складу мембрани грибів; усуває лущення і свербіж; розвиток вторинної резистентності під час лікування дотепер не спостерігався; при місцевому застосуванні не виявляє системної дії.
місцеве лікування при інфекціях шкіри, спричинених дерматофітами: епідермофітії тіла, рук, ступнів, пахової епідермофітії, спричиненені Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis та Epidermophyton floccosum; кандидоз шкіри, висівкоподібний лишай; себорейний дерматит (стан шкіри, пов’язаний з присутністю Malassezia furfur).
кандидоз шкіри, епідермофітія тіла, рук, ступнів, пахова епідермофітія та висівкоподібний лишай: наносити на уражену шкіру та навколишні ділянки 1 р/добу; себорейний дерматит: наносити на уражену шкіру 1-2 р/добу на день залежно від тяжкості інфекції; звичайна тривалість лікування: висівковоподібний лишай - 2-3 тижні, дріжджові інфекції - 2-3 тижні, пахова епідермофітія - 2-4 тижні, епідермофітія тіла - 3-4 тижні, епідермофітія ступнів - 4-6 тижнів; себорейний дерматит 2-4 тижнів, підтримуюча терапія: крем наноситься 1-2 р/тиждень.
гіперчутливість до препарату.
еритема, свербіж; відчуття печіння; кровоточивість, відчуття дискомфорту, сухість, запалення, подразнення, парестезія; реакції гіперчутливості; бульозні висипання, контактний дерматит, лущення або липкість шкіри, висипання, кропив’янка.