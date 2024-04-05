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Активні речовини — “К”КЕТОКОНАЗОЛ (KETOCONAZOLUM)

КЕТОКОНАЗОЛ (KETOCONAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 18 препаратів
Дермазол® шампунь, 20 мг/мл, саше, 8 мл, № 20; Гледфарм
Дермазол® Шампунь, 20 мг/мл, саше, 8 мл, № 20 Гледфарм
В 1121 аптеці
від 324,04 грн
Ціни в аптеках
Ліварол песарії, 400 мг, блістер, № 10; Стада
Ліварол Песарії, 400 мг, блістер, № 10 Стада
В 1107 аптеках
від 381,78 грн
Ціни в аптеках
Дермазол® шампунь, 20 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Дермазол® Шампунь, 20 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 1102 аптеках
від 221,40 грн
Ціни в аптеках
Дермазол® шампунь, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Гледфарм
Дермазол® Шампунь, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Гледфарм
В 925 аптеках
від 149,79 грн
Ціни в аптеках
Дермазол® крем, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1; Гледфарм
Дермазол® Крем, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1 Гледфарм
В 815 аптеках
від 105,97 грн
Ціни в аптеках
Кетозорал®-Дарниця шампунь, 20 мг/г, флакон, 60 г, № 1; Дарниця ФФ
Кетозорал®-Дарниця Шампунь, 20 мг/г, флакон, 60 г, № 1 Дарниця ФФ
В 680 аптеках
від 124,31 грн
Ціни в аптеках
Кетодін крем, туба, 15 г, пачка картонна, пачка картон., № 1; Сперко Україна
Кетодін Крем, туба, 15 г, пачка картонна, пачка картон., № 1 Сперко Україна
В 660 аптеках
від 135,73 грн
Ціни в аптеках
Нізорал® крем, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1; STADA ARZNEIMITTEL
Нізорал® Крем, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1 STADA ARZNEIMITTEL
В 548 аптеках
від 309,37 грн
Ціни в аптеках
Дермазол® крем, 20 мг/г, туба, 30 г, № 1; Гледфарм
Дермазол® Крем, 20 мг/г, туба, 30 г, № 1 Гледфарм
В 547 аптеках
від 180,54 грн
Ціни в аптеках
Нізорал® шампунь, 20 мг/г, пляшка, 60 мл, № 1; Стада
Нізорал® Шампунь, 20 мг/г, пляшка, 60 мл, № 1 Стада
В 511 аптеці
від 272,72 грн
Ціни в аптеках
Дермазол® супозиторії вагінальні, 400 мг, стрип, № 10; Гледфарм
Дермазол® Супозиторії вагінальні, 400 мг, стрип, № 10 Гледфарм
В 462 аптеках
від 274,04 грн
Ціни в аптеках
Лівагін-М® песарії, 400 мг, стрип, № 10; Монфарм
Лівагін-М® Песарії, 400 мг, стрип, № 10 Монфарм
В 420 аптеках
від 275,85 грн
Ціни в аптеках
Кетодін супозиторії вагінальні, 400 мг, стрип, № 10; Сперко Україна
Кетодін Супозиторії вагінальні, 400 мг, стрип, № 10 Сперко Україна
В 362 аптеках
від 282,73 грн
Ціни в аптеках
Кетоконазол-Фітофарм крем для зовнішнього застосування, 2 %, туба, 15 г, № 1; Фітофарм
Кетоконазол-Фітофарм Крем для зовнішнього застосування, 2 %, туба, 15 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Кетоконазол-Фітофарм крем для зовнішнього застосування, 2 %, туба, 25 г, № 1; Фітофарм
Кетоконазол-Фітофарм Крем для зовнішнього застосування, 2 %, туба, 25 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Кетоконазол-Фармекс песарії, 400 мг, блістер, № 5; Здоров'я ФК
Кетоконазол-Фармекс Песарії, 400 мг, блістер, № 5 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Кетоконазол-Фармекс песарії, 400 мг, блістер, № 10; Здоров'я ФК
Кетоконазол-Фармекс Песарії, 400 мг, блістер, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Ліварол песарії, 400 мг, блістер, № 5; Стада
Ліварол Песарії, 400 мг, блістер, № 5 Стада
Немає в наявності

фунгіцидна, фунгістатична дія; синтетичне похідне імідазолдіоксолану;
активний щодо дерматофітів (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дріжджів (Candida spp., Pityrosporum spp., Torulopsis, Cryptococcus spp.), диморфних і вищих грибів (зуміцетів), менш чутливі до препарату Aspergillus spp., Sporothrix schenckii, деякі Dermatiaceae, Mucor spp. і інші фукоміцети, за винятком Entomophthrales; також активний щодо грам(+) коків (Staph. spp., Str. spp.); механізм дії полягає в інгібуванні біосинтезу ергостеролу і зміні ліпідного складу мембрани грибів; усуває лущення і свербіж; розвиток вторинної резистентності під час лікування дотепер не спостерігався; при місцевому застосуванні не виявляє системної дії.

місцеве лікування при інфекціях шкіри, спричинених дерматофітами: епідермофітії тіла, рук, ступнів, пахової епідермофітії, спричиненені Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis та Epidermophyton floccosum; кандидоз шкіри, висівкоподібний лишай; себорейний дерматит (стан шкіри, пов’язаний з присутністю Malassezia furfur).

кандидоз шкіри, епідермофітія тіла, рук, ступнів, пахова епідермофітія та висівкоподібний лишай: наносити на уражену шкіру та навколишні ділянки 1 р/добу; себорейний дерматит: наносити на уражену шкіру 1-2 р/добу на день залежно від тяжкості інфекції; звичайна тривалість лікування: висівковоподібний лишай - 2-3 тижні, дріжджові інфекції - 2-3 тижні, пахова епідермофітія - 2-4 тижні, епідермофітія тіла - 3-4 тижні, епідермофітія ступнів - 4-6 тижнів; себорейний дерматит 2-4 тижнів, підтримуюча терапія: крем наноситься 1-2 р/тиждень.

гіперчутливість до препарату.

еритема, свербіж; відчуття печіння; кровоточивість, відчуття дискомфорту, сухість, запалення, подразнення, парестезія; реакції гіперчутливості; бульозні висипання, контактний дерматит, лущення або липкість шкіри, висипання, кропив’янка.