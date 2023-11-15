дозу подбирают индивидуально. Парентеральное введение разрешено только в начале лечения и только тем больным, у которых затруднено применение внутрь. Взрослым обычно назначают внутрь (после еды) в начальной дозе 75–100 мг/сут, затем дозу постепенно повышают на 25 мг/сут и доводят до 200–250 мг/сут. Максимальная суточная доза — 300 мг. Длительность лечения имипрамином при легкой форме депрессии составляет в среднем 4–6 нед, затем дозу постепенно снижают на 25 мг с интервалом 2–3 дня до поддерживающей — по 25 мг 1–4 раза в сутки. Отменяют постепенно.

При тяжелой форме депрессии лечение имипрамином начинают с в/м инъекций по 25 мг 1–3 раза в сутки; к 6-му дню доводят суточную дозу до 150–200 мг (максимальная при парентеральном применении), а затем дозу, вводимую парентерально, начинают снижать и одновременно назначают имипрамин внутрь, при этом вместо 25 мг имипрамина в виде р-ра для инъекций принимают 50 мг внутрь. Постепенно переходят только на пероральный прием и поддерживающую терапию. Курс лечения при тяжелой форме депрессии составляет 3–6 мес.

При наличии клинических показаний лечение можно начинать с ударных доз имипрамина: в/м 100–150 мг/сут или внутрь 200–250 мг/сут; затем дозу постепенно снижают до поддерживающей.

Детям имипрамин назначают внутрь в начальной дозе 10 мг 1 раз в сутки; затем постепенно в течение 10 дней дозу можно повысить: детям в возрасте 2–7 лет — до 20 мг/сут; в возрасте 8–14 лет — до 20–50 мг/сут, старше 14 лет — до 50 мг/сут и более. При лечении энуреза у детей суточную дозу назначают однократно за 1 ч до сна или в 2 приема: в 16–18 ч и в 20–21 ч.

Лицам пожилого возраста имипрамин назначают в начальной дозе 10 мг/сут, постепенно (в течение 10 дней) повышая суточную дозу до 30–50 мг и более до достижения оптимального терапевтического эффекта.