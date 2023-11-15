ИМИПРАМИН (IMIPRAMINUM) Действующее вещество
трициклический антидепрессант. Неизбирательно ингибирует обратный захват нейромедиаторных моноаминов — норадреналина, дофамина, серотонина и др., что приводит к их накоплению в синаптической щели и усилению их физиологического эффекта. Не является ингибитором МАО. Оказывает тимолептическое действие, улучшает настроение, уменьшает ощущение подавленности. Обладает стимулирующей активностью, уменьшает двигательную заторможенность, повышает психический и общий тонус. Имипрамин обладает центральной и периферической М-холиноблокирующей, миотропной спазмолитической, слабой антигистаминной активностью.
При приеме внутрь имипрамин хорошо всасывается в пищеварительном тракте; быстро распределяется в тканях и легко проникает через ГЭБ. Избирательно накапливается в головном мозгу, почках, печени. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема внутрь и через 0,5–1 ч после в/м введения. Связывание с белками — 76–95%. Интенсивно метаболизируется в печени. Т½ варьирует от 4 до 24 ч.
эндогенная депрессия (периодическая депрессия, депрессивная фаза маниакально-депрессивного психоза); депрессия, сопровождающая инволюционные или органические патологические состояния, функциональный (нейрогенный) энурез у детей.
дозу подбирают индивидуально. Парентеральное введение разрешено только в начале лечения и только тем больным, у которых затруднено применение внутрь. Взрослым обычно назначают внутрь (после еды) в начальной дозе 75–100 мг/сут, затем дозу постепенно повышают на 25 мг/сут и доводят до 200–250 мг/сут. Максимальная суточная доза — 300 мг. Длительность лечения имипрамином при легкой форме депрессии составляет в среднем 4–6 нед, затем дозу постепенно снижают на 25 мг с интервалом 2–3 дня до поддерживающей — по 25 мг 1–4 раза в сутки. Отменяют постепенно.
При тяжелой форме депрессии лечение имипрамином начинают с в/м инъекций по 25 мг 1–3 раза в сутки; к 6-му дню доводят суточную дозу до 150–200 мг (максимальная при парентеральном применении), а затем дозу, вводимую парентерально, начинают снижать и одновременно назначают имипрамин внутрь, при этом вместо 25 мг имипрамина в виде р-ра для инъекций принимают 50 мг внутрь. Постепенно переходят только на пероральный прием и поддерживающую терапию. Курс лечения при тяжелой форме депрессии составляет 3–6 мес.
При наличии клинических показаний лечение можно начинать с ударных доз имипрамина: в/м 100–150 мг/сут или внутрь 200–250 мг/сут; затем дозу постепенно снижают до поддерживающей.
Детям имипрамин назначают внутрь в начальной дозе 10 мг 1 раз в сутки; затем постепенно в течение 10 дней дозу можно повысить: детям в возрасте 2–7 лет — до 20 мг/сут; в возрасте 8–14 лет — до 20–50 мг/сут, старше 14 лет — до 50 мг/сут и более. При лечении энуреза у детей суточную дозу назначают однократно за 1 ч до сна или в 2 приема: в 16–18 ч и в 20–21 ч.
Лицам пожилого возраста имипрамин назначают в начальной дозе 10 мг/сут, постепенно (в течение 10 дней) повышая суточную дозу до 30–50 мг и более до достижения оптимального терапевтического эффекта.
повышенная чувствительность к имипрамину или другим трициклическим антидепрессантам, острые заболевания печени и/или почек, тахикардия, выраженная сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, период беременности и кормления грудью, повышенная судорожная готовность, возраст до 2 лет.
ощущение сухости во рту, повышенное потоотделение, общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, ортостатическая гипотензия, тахикардия, нарушение аккомодации, снижение остроты зрения, запор, задержка мочи, беспокойство, ажитация, бессонница. Изредка отмечаются аллергические реакции, фасцикулярные подергивания, тремор, эпилептические припадки, парестезии, галлюцинации, аритмия, изменение либидо, импотенция, гинекомастия, галакторея, фотосенсибилизация.
вводить р-р для инъекций следует только в/м.
Дети, подростки и лица пожилого возраста более чувствительны к имипрамину.
Ингибиторы МАО следует отменить за 3–6 нед до начала терапии имипрамином.
При амбулаторном лечении следует назначать имипрамин в более низких дозах, чем при лечении в стационаре. Из-за возможности суицидальных попыток все больные нуждаются в наблюдении врача.
Следует соблюдать осторожность при назначении имипрамина пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, глаукомой, задержкой мочи, гипертиреозом, эпилепсией, шизофренией. Больным сахарным диабетом дозу пероральных противодиабетических средств следует корригировать. На фоне лечения имипрамином применять электросудорожную терапию следует с большой осторожностью.
В начале лечения пациенты, принимающие имипрамин, должны воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на проводимое лечение.
Во время лечения имипрамином употребление алкоголя запрещено.
запрещено применять одновременно с ингибиторами МАО (усиливается возбуждение ЦНС).
Следует соблюдать осторожность при сочетании с фенитоином (возможно возникновение эпилептиформных приступов), гипотензивными средствами — блокаторами адренорецепторов (имипрамин может устранять их гипотензивное действие), фенотиазинами, бензодиазепинами, холиноблокирующими препаратами (усиление центрального седативного и холиноблокирующего действия), препаратами гормонов щитовидной железы (усиление антидепрессивного действия).