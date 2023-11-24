трициклический антидепрессант, производное дибензоксепина. Эффективен при лечении психоневротических расстройств с проявлениями тревоги и/или депрессии, психосоматических нарушений, расстройств сна, сопровождающих депрессивные состояния. Обладает анксиолитической, седативной активностью. Тормозит обратный захват моноаминов (адреналина и норадреналина) пресинаптическими нервными окончаниями, способствуя их накоплению в синаптической щели и проявлению их нейромедиаторного действия. Доксепин оказывает антигистаминное, холинолитическое и α 1 -адреноблокирующее действие.

Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. C max в плазме крови отмечается через 1–3 ч после перорального приема. Терапевтическая концентрация в крови достигается обычно через 2 нед после начала курсового применения. Доксепин метаболизируется в печени в основном путем деметилирования и выводится с мочой в виде метаболитов. T ½ составляет 8–24 ч. Доксепин проникает через плаценту и ГЭБ, а также в грудное молоко.