ДОКСЕПИН (DOXEPINUM) Действующее вещество
трициклический антидепрессант, производное дибензоксепина. Эффективен при лечении психоневротических расстройств с проявлениями тревоги и/или депрессии, психосоматических нарушений, расстройств сна, сопровождающих депрессивные состояния. Обладает анксиолитической, седативной активностью. Тормозит обратный захват моноаминов (адреналина и норадреналина) пресинаптическими нервными окончаниями, способствуя их накоплению в синаптической щели и проявлению их нейромедиаторного действия. Доксепин оказывает антигистаминное, холинолитическое и α1-адреноблокирующее действие.
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови отмечается через 1–3 ч после перорального приема. Терапевтическая концентрация в крови достигается обычно через 2 нед после начала курсового применения. Доксепин метаболизируется в печени в основном путем деметилирования и выводится с мочой в виде метаболитов. T½ составляет 8–24 ч. Доксепин проникает через плаценту и ГЭБ, а также в грудное молоко.
депрессия при психозах (пресенильном, сенильном, инволютивном, реактивном, послеродовом), органических поражениях ЦНС, хроническом алкоголизме в период абстиненции; депрессивная фаза маниакально-депрессивного психоза; невроз с симптомами сниженного настроения и страха; нарушения сна на фоне эмоциональных расстройств.
внутрь, обычно в начальной дозе 30–75 мг/сут в 3 приема. У больных с умеренными или тяжелыми психоневротическими симптомами дозу можно постепенно повысить до 150 мг/сут. Для достижения удовлетворительного результата при тяжелой депрессии может потребоваться назначение в максимальной суточной дозе — 300 мг. После достижения клинического эффекта дозу можно соответствующим образом снизить. Поддерживающая доза — 25–50 мг/сут в 2–3 приема. Детям в возрасте старше 12 лет назначают из расчета 0,5 мг/кг массы тела в сутки в несколько приемов. При нарушениях сна большую часть суточной дозы назначают в вечерние часы. Альтернативным способом лечения является назначение всей суточной дозы (до 150 мг) перед сном (без снижения эффективности лечения).
повышенная чувствительность к доксепину, возраст до 12 лет, период беременности и кормления грудью, острый инфаркт миокарда, глаукома, гипертрофия предстательной железы, выраженное нарушение функции почек, печени, органов кроветворения, одновременное лечение ингибиторами МАО.
в начальный период лечения возможна сонливость, реже — бессонница, ощущение сухости во рту, нарушения аккомодации, задержка мочи, общая слабость, повышенная утомляемость, заторможенность или чрезмерная возбудимость, дезориентация, спутанность сознания, парестезии, атаксия, экстрапирамидные нарушения, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), снижение АД, головная боль, головокружение, усиление потоотделения, тахикардия, реже — брадикардия, тошнота, рвота, запор.
в связи с возможностью появления сонливости во время лечения доксепином следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами. Доксепин следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста, ослабленных лиц и больных с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
несовместим с ингибиторами МАО; доксепин назначают не ранее чем через 2 нед после их отмены. Доксепин нельзя применять одновременно с сульпиридом, хлорпромазином, хинидином; с осторожностью назначают в сочетании с баклофеном и гликозидами наперстянки. Доксепин потенцирует действие атропина и центральное действие леводопы, а также токсические эффекты барбитуратов, морфина и петидина. Сочетание доксепина с нейролептиками требует снижения дозы доксепина на 50%. Одновременное применение препаратов лития и прием этанола может потенцировать депримирующее действие доксепина.