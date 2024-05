ПРАМИПЕКСОЛ (PRAMIPEXOLUM)

противопаркинсоническое средство. Неэрготаминовый агонист допаминовых рецепторов. Высокоселективно стимулирует дофаминовые рецепторы в полосатом теле, преимущественно D 3 -подтип семейства D 2 -рецепторов. По данным электрофизиологических исследований на животных активирует дофаминовые рецепторы в полосатом теле и черной субстанции, влияя таким образом на уровень импульсации в нейронах полосатого тела. Уменьшает тяжесть двигательных нарушений на любой стадии заболевания. Ослабляет симптоматику болезни (брадикинезия, тремор, ригидность и др.), уменьшает выраженность двигательных флуктуаций и дискинезий. Уменьшает выраженность депрессии и нейропсихологических нарушений, в том числе когнитивных функций. В экспериментальных работах продемонстрировано нейропротекторное действие (стимулирует продукцию нейротрофических факторов и др.), способствуя таким образом замедлению дегенерации дофаминергических нейронов. Применяется при болезни Паркинсона как в виде монотерапии, так и в комбинации с леводопой. Эффективность прамипексола показана в рандомизированных контролируемых исследованиях как у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона, не получавших одновременного лечения препаратами леводопы, так и у лиц с выраженной стадией заболевания при одновременном применении препаратов леводопы. Использование прамипексола в комбинированной терапии позволяет снизить дозу леводопы (в ряде исследований — почти на треть) при улучшении показателей II (повседневная активность) и III (моторные функции) частей шкалы UPDRS (унифицированная шкала оценки болезни Паркинсона) и уменьшении продолжительности «периода выключения». Показана эффективность применения прамипексола при лечении синдрома беспокойных ног.

Быстро и полностью всасывается в ЖКТ. C max достигается примерно через 2 ч. Прием пищи увеличивает время достижения C max на 1 ч, но не влияет на полноту абсорбции. Абсолютная биодоступность — более 90%, объем распределения — около 500 л, связывание с белками плазмы крови — 15%. Накапливается в эритроцитах (соотношение концентрации в эритроцитах к концентрации в плазме крови равно 2). Равновесная концентрация в крови достигается в течение 2 дней после начала приема. T ½ у молодых здоровых добровольцев — 8 ч, у добровольцев пожилого возраста — 12 ч. Экскретируется преимущественно почками (секретируется почечными канальцами, возможно, через систему транспорта органических катионов) — 90% введенной дозы, практически полностью в неизмененном виде. Почечный клиренс — около 400 мл/мин. Клиренс у женщин на 30% ниже, чем у мужчин (что может быть обусловлено различием в массе тела). У пациентов с болезнью Паркинсона клиренс может снижаться на 30% по сравнению со здоровыми добровольцами пожилого возраста. У пожилых людей в возрасте 65 лет и старше клиренс на 30% ниже, а T ½ больше на 40% по сравнению с таковым у молодых здоровых добровольцев (возраст менее 40 лет). При умеренном нарушении функции почек (клиренс креатинина — 40 мл/мин) клиренс вещества снижается на 60% по сравнению со здоровыми пациентами; при выраженном нарушении функции почек (клиренс креатинина — 20 мл/ мин) — на 75%. Клиренс крайне низок у больных, находящихся на гемодиализе. В 2-годичных исследованиях на животных (мыши и крысы) не выявлено канцерогенного действия. Не проявлял мутагенного действия в тестах in vitro и in vivo. При исследовании фертильности у крыс, получавших прамипексол в дозе 2,5 мг/кг/сут (в 5,4 раза превышающей терапевтическую дозу в мг/м2 для человека), у животных отмечали удлинение сроков эструса и ингибирование имплантации. Эти эффекты связаны со снижением в сыворотке крови уровня пролактина (необходимого для имплантации и сохранения ранней беременности у крыс). У беременных кроликов, получавших дозы до 10 мг/кг/сут в период органогенеза, не выявлено отрицательного влияния на эмбриофетальное развитие. При введении радиоактивно меченной одкратной дозы лактирующим крысам в их молоке определяли радиоактивность, при этом ее уровень в молоке был в 3–6 раз выше, чем в плазме крови в те же периоды. В ряде исследований показано, что прамипексол ингибирует секрецию пролактина у человека и крыс.