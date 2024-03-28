ПРАМИПЕКСОЛ (PRAMIPEXOLUM) Действующее вещество
USPDDN: (S)-2-Амино -4,5,6,7-тетрагидро -6-(пропиламино)бензотиазол.
противопаркинсоническое средство. Неэрготаминовый агонист допаминовых рецепторов. Высокоселективно стимулирует дофаминовые рецепторы в полосатом теле, преимущественно D3-подтип семейства D2-рецепторов. По данным электрофизиологических исследований на животных активирует дофаминовые рецепторы в полосатом теле и черной субстанции, влияя таким образом на уровень импульсации в нейронах полосатого тела. Уменьшает тяжесть двигательных нарушений на любой стадии заболевания. Ослабляет симптоматику болезни (брадикинезия, тремор, ригидность и др.), уменьшает выраженность двигательных флуктуаций и дискинезий. Уменьшает выраженность депрессии и нейропсихологических нарушений, в том числе когнитивных функций. В экспериментальных работах продемонстрировано нейропротекторное действие (стимулирует продукцию нейротрофических факторов и др.), способствуя таким образом замедлению дегенерации дофаминергических нейронов. Применяется при болезни Паркинсона как в виде монотерапии, так и в комбинации с леводопой. Эффективность прамипексола показана в рандомизированных контролируемых исследованиях как у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона, не получавших одновременного лечения препаратами леводопы, так и у лиц с выраженной стадией заболевания при одновременном применении препаратов леводопы. Использование прамипексола в комбинированной терапии позволяет снизить дозу леводопы (в ряде исследований — почти на треть) при улучшении показателей II (повседневная активность) и III (моторные функции) частей шкалы UPDRS (унифицированная шкала оценки болезни Паркинсона) и уменьшении продолжительности «периода выключения». Показана эффективность применения прамипексола при лечении синдрома беспокойных ног.
Быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Cmax достигается примерно через 2 ч. Прием пищи увеличивает время достижения Cmax на 1 ч, но не влияет на полноту абсорбции. Абсолютная биодоступность — более 90%, объем распределения — около 500 л, связывание с белками плазмы крови — 15%. Накапливается в эритроцитах (соотношение концентрации в эритроцитах к концентрации в плазме крови равно 2). Равновесная концентрация в крови достигается в течение 2 дней после начала приема. T½ у молодых здоровых добровольцев — 8 ч, у добровольцев пожилого возраста — 12 ч. Экскретируется преимущественно почками (секретируется почечными канальцами, возможно, через систему транспорта органических катионов) — 90% введенной дозы, практически полностью в неизмененном виде. Почечный клиренс — около 400 мл/мин. Клиренс у женщин на 30% ниже, чем у мужчин (что может быть обусловлено различием в массе тела). У пациентов с болезнью Паркинсона клиренс может снижаться на 30% по сравнению со здоровыми добровольцами пожилого возраста. У пожилых людей в возрасте 65 лет и старше клиренс на 30% ниже, а T½ больше на 40% по сравнению с таковым у молодых здоровых добровольцев (возраст менее 40 лет). При умеренном нарушении функции почек (клиренс креатинина — 40 мл/мин) клиренс вещества снижается на 60% по сравнению со здоровыми пациентами; при выраженном нарушении функции почек (клиренс креатинина — 20 мл/ мин) — на 75%. Клиренс крайне низок у больных, находящихся на гемодиализе. В 2-годичных исследованиях на животных (мыши и крысы) не выявлено канцерогенного действия. Не проявлял мутагенного действия в тестах in vitro и in vivo. При исследовании фертильности у крыс, получавших прамипексол в дозе 2,5 мг/кг/сут (в 5,4 раза превышающей терапевтическую дозу в мг/м2 для человека), у животных отмечали удлинение сроков эструса и ингибирование имплантации. Эти эффекты связаны со снижением в сыворотке крови уровня пролактина (необходимого для имплантации и сохранения ранней беременности у крыс). У беременных кроликов, получавших дозы до 10 мг/кг/сут в период органогенеза, не выявлено отрицательного влияния на эмбриофетальное развитие. При введении радиоактивно меченной одкратной дозы лактирующим крысам в их молоке определяли радиоактивность, при этом ее уровень в молоке был в 3–6 раз выше, чем в плазме крови в те же периоды. В ряде исследований показано, что прамипексол ингибирует секрецию пролактина у человека и крыс.
болезнь Паркинсона.
внутрь, 3 раза в сутки. Начальная доза на любой стадии болезни Паркинсона — по 0,375 мг/сут. При необходимости дозу повышают, но не чаще чем каждые 5–7 дней (до достижения оптимального терапевтического эффекта с учетом появления побочных эффектов): 2-я неделя лечения — 0,75 мг/сут, 3-я неделя — 1,5 мг/сут и далее, повышая дозу на 0,75 мг/нед до максимальной — 4,5 мг/сут. Поддерживающая доза — 1,5–4,5 мг/сут в 3 приема. При комбинации с леводопой доза леводопы может быть снижена. У пациентов с почечной недостаточностью доза зависит от клиренса креатинина: при клиренсе креатинина 60 мл/мин — 0,125 мг 3 раза в сутки (максимальная доза — 1,5 мг 3 раза в сутки); 35–59 мл/ мин — 0,125 мг 2 раза в сутки (максимум — 1,5 мг 2 раза в сутки); 15–34 мл/мин — 0,125 мг 1 раз в сутки (максимум — 1,5 мг 1 раз в сутки).
индивидуальная повышенная чувствительность в прамипексолу.
со стороны нервной системы и органов чувств: астения, сонливость/бессонница, галлюцинации, бред, амнезия, спутанность сознания, головокружение, тревожность, депрессия, дисфагия, дистония, акатизия, нарушения мышления, суицидальная настроенность, экстрапирамидный синдром, дискинезия, тремор, гипестезия, гипокинезия, миоклонус, атаксия, нарушение координации движений, диплопия, паралич аккомодации, конъюнктивит, ослабление слуха; в единичных случаях (при быстром снижении дозы или резкой отмене) — злокачественный нейролептический синдром (гипертермия, мышечная ригидность, нарушение сознания, вегетативная лабильность). Со стороны сердечно-сосудистой системы и системы кроветворения: ортостатическая гипотензия, тахикардия, аритмия. Со стороны респираторной системы: одышка, ринит, фарингит, синусит, гриппоподобный синдром, усиление кашля. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диспепсия, метеоризм, диарея, сухость во рту, анорексия, запор. Со стороны опорно-двигательного аппарата: гипертонус мышц, судороги в мышцах ног, мышечные подергивания, миастения, артрит, бурсит. Прочие: лихорадка; периферические отеки, повышенное потоотделение, повышение внутриглазного давления, снижение либидо, импотенция, уменьшение массы тела; учащение мочеиспускания, инфекции мочевыводящих путей; болевой синдром, в том числе боль в грудной клетке, в животе, в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в шее; изменение голоса; повышение активности КФК; аллергические реакции.
применение в период беременности и кормления грудью. В случае, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода (адекватных и хорошо контролируемых исследований по применению во время беременности не проводили), применение в период беременности возможно. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание (данные о проникновении в грудное молоко у человека отсутствуют).
Больные должны быть предупреждены о риске возникновения галлюцинаций (особенно пациенты пожилого возраста), возможности развития ортостатической гипотензии (в начале лечения или при повышении дозы). С осторожностью назначают пациентам с почечной недостаточностью в анамнезе. При очень тяжелом нарушении функции почек (клиренс креатинина — 15 мл/мин и у больных, находящихся на гемодиализе) клинический опыт применения прамипексола недостаточен. Отмену прамипексола рекомендуется проводить постепенно (в течение 1 нед). Не следует применять во время работы водителям транспортных средств и людям, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания.
повышает Cmax леводопы на 40% и уменьшает время ее достижения с 2,5 до 0,5 ч. Циметидин увеличивает AUC прамипексола (на 50%) и T½ (на 40%). При одновременном приеме лекарственных средств, которые секретируются катионной транспортной системой почек (ранитидин, дилтиазем, триамтерен, верапамил, хинидин и хинин и др.), клиренс прамипексола снижается примерно на 20%. Антагонисты допамина, в том числе нейролептики (фенотиазины, бутирофеноны, тиоксантены) и метоклопрамид могут снижать эффективность прамиприла.
промывание желудка, поддерживающая терапия — в/в введение жидкости, контроль ЭКГ; при появлении признаков возбуждения ЦНС могут быть показаны нейролептики (фенотиазины, бутирофеноны). Специфический антидот не известен.