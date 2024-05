ТАДАЛАФИЛ (TADALAFILUM)

не ожидается, что тадалафил будет оказывать клинически значимое ингибирование или индуцирование клиренса лекарственных средств, метаболизм которых происходит с участием изофермента цитохрома P450. Результаты исследования подтвердили, что тадалафил не ингибирует и не индуцирует изоферменты CYP 3А4, CYP 1А2, CYP 2D6, CYP 2С19, CYP 2E1 и CYP 2С9.

Влияние других веществ на тадалафил. Тадалафил в основном метаболизируется с участием фермента CYP 3А4. Селективный ингибитор CYP 3А4 кетоконазол при приеме в дозе 400 мг/сут увеличивает AUC тадалафила (20 мг) на 312%, повышает C max в плазме крови на 22%, и кетоконазол (200 мг/сут) увеличивает AUC одной дозы тадалафила (10 мг) на 107% и C max на 15% относительно значений AUC и C max одного тадалафила.

Ритонавир (200 мг 2 раза в сутки), ингибитор CYP 3A4, 2С9, 2С19 и 2D6, увеличивает AUC тадалафила после однократного приема на 124%, не изменяя C max в крови. Несмотря на то что специфические взаимодействия не изучали, можно предположить, что другие ВИЧ-ингибиторы протеаз, как саквинавир и прочие, а также ингибиторы CYP 3А4, такие как эритромицин и итраконазол, повышают уровень тадалафила в плазме крови.

Влияние тадалафила на другие лекарственные средства

Антигипертензивные препараты. Тадалафил оказывает системное вазодилатирующее действие, которое может потенцировать гипотензивный эффект антигипертензивных препаратов. Кроме того, у пациентов с плохо контролируемой АГ, принимающих одновременно несколько гипотензивных препаратов, возможно более значительное снижение АД. У большинства пациентов снижение АД не сопровождается симптомами гипотензии. Лицам, получающим лечение антигипертензивными препаратами и принимающим тадалафил, должны быть даны соответствующие клинические рекомендации.

Блокаторы α-адренорецепторов. Не выявлено существенного снижения АД у пациентов, принимавших одновременно тадалафил и селективный блокатор α 1 -адренорецепторов тамсулозин. При применении тадалафила у здоровых добровольцев, принимавших блокатор α 1 -адренорецепторов доксазозин в дозе 4–8 мг/сут, отмечали значительное усиление гипотензивного действия. Эффект длится до 12 ч и может быть симптоматическим, включая потерю сознания.

Алкоголь. Тадалафил не влиял на концентрацию этанола, а этанол не влиял на концентрацию тадалафила. На фоне приема этанола в высоких дозах (0,7 г/кг массы тела) одновременный прием тадалафила не приводил к статистически значимому снижению АД. У некоторых пациентов отмечали постуральное головокружение и ортостатическую гипотензию. Применение тадалафила на фоне этанола в более низких дозах (0,6 г/кг) не вызывало развития артериальной гипотензии, а головокружение выявляли с той же частотой, что и при употреблении одного только алкоголя.

Н 2 -антагонисты. Повышение рН в желудке в результате применения блокатора Н 2 -рецепторов низатидина не оказывало влияния на фармакокинетику тадалафила.

Антациды (магния гидроксид/алюминия гидроксид). Одновременный прием антацидов (магния гидроксид/алюминия гидроксид) с тадалафилом снижает скорость его всасывания без изменения экспозиции AUC тадалафила.

Ацетилсалициловая кислота. Тадалафил не увеличивает продолжительность кровотечения на фоне приема ацетилсалициловой кислоты.

Варфарин. Тадалафил не оказывает клинически значимого влияния на фармакокинетику S- или R-варфарина и не влияет на протромбиновое время, индуцированное варфарином.

Теофиллин. Тадалафил не оказывает клинически значимого эффекта на фармакокинетику или фармакодинамику теофиллина.