Перелом шейки бедра: временные трудности или приговор?

Перелом шейки бедра — это одна из тяжелейших травм опорно-двигательного аппарата, которую особенно часто отмечают у лиц пожилого возраста. В то же время данная травма может выявляться и у лиц молодого возраста, занимающихся легкой атлетикой или получающих высокоэнергетические травмы, например, при падении с большой высоты или дорожно-транспортных происшествиях.

Факторы риска переломов шейки бедра включают:

женский пол;

снижение подвижности;

пожилой возраст;

низкую минеральную плотность кости (остеопороз).

По оценкам экспертов, до 70% всех переломов шейки бедра отмечаются у женщин.

Чем опасен перелом шейки бедра в пожилом возрасте?

По оценкам экспертов, это патологическое состояние сопряжено со значительным риском летального исхода. Кроме того, до 22% пациентов с переломом шейки бедра впоследствии не возобновляют самостоятельное передвижение.

Основным источником кровоснабжения головки бедренной кости является медиальная огибающая бедренная артерия, проходящая под квадратной мышцей бедра. Переломы шейки бедренной кости со смещением связаны с риском разрыва восходящих ветвей, отходящих от артериального кольца, образованного огибающими артериями. Это приводит к риску несращения перелома или аваскулярному остеонекрозу.

При малейшем подозрении на перелом шейки бедра необходимо обратиться за медицинской помощью. Больному следует немедленно перестать давать нагрузку на сустав, рекомендуется щадящая фиксация суставов и незамедлительная консультация ортопеда.

Для диагностики перелома шейки бедра важно собрать анамнез недавних травм, так как у лиц пожилого возраста и больных остеопорозом даже незначительная травма может привести к перелому шейки бедра. В случаях деменции или когнитивных нарушений анамнез может быть скудным без сообщений о какой-либо травме.

Симптомы перелома шейки бедра

При переломе шейки бедра пациент жалуется на боль и уменьшение объема движений в бедре. При переломах без смещения деформация может отсутствовать. При переломе со смещением нога может быть ротирована наружу.

Важно уточнить, если имело место падение, был ли пациент в сознании или это было синкопе.

Обследование может включать рентгенографию таза в передне-задней и боковой проекциях, компьютерную, магнитно-резонансную томографию, базовые лабораторные исследования (общий анализ крови, биохимический анализ и определение уровня протромбина/международного нормализованного отношения), а также рентгенограмму грудной клетки и электрокардиограмму (ЭКГ). Пациентам пожилого возраста с известным или подозреваемым заболеванием сердца показана консультация кардиолога и кардиологическое обследование.

Перелом шейки бедра: лечение

Важно! При переломе шейки бедра лечение без операции показано только пациентам из группы повышенного риска, для которых любое оперативное вмешательство связано с повышенным риском летального исхода.

Какую операцию лучше провести при переломе шейки бедра зависит от клинической ситуации, возраста и активности пациента, наличия смещения.

Пациентам молодого возраста с переломами шейки бедра показано хирургическое лечение с применением неотложной открытой внутренней фиксации.

При переломах со смещением цель состоит в том, чтобы добиться анатомической репозиции посредством экстренной внутренней фиксации с открытой репозицией.

Переломы без смещения обычно лечат с помощью чрескожных канюлированных или скользящих винтов тазобедренного сустава.

При переломах шейки бедренной кости со смещением у пациентов пожилого возраста лечение зависит от исходного уровня активности и возраста пациента. Менее активным пациентам может быть проведена гемиартропластика. Более активным пациентам проводят тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Перед операцией пациентов следует проинформировать об ограничениях движений бедра, которые могут развиться из-за протеза.

Пациентам, оперированным по причине перелома шейки бедра, показана профилактика тромбоза глубоких вен, начиная с периоперационного периода и в течение 4–6 нед после операции.

Физиотерапия и послеоперационная мобилизация необходимы для того, чтобы помочь пациентам восстановить двигательную функцию.

Физиотерапию следует начинать сразу после операции.

Кроме того, следует уделять внимание правильной повседневной деятельности. Эрготерапевт обучает методам достижения независимости в повседневной жизни, таким как ходить в туалет при переломе шейки бедра, купаться, одеваться и готовить пищу.

Как правильно сидеть при переломе шейки бедра?

Не рекомендуется садиться на низкие и мягкие поверхности, обычно рекомендуется использовать дополнительные накладные сиденья на кресла и стулья и подставки под ножки диванов и кровати.

В течение нескольких недель после операции строго запрещены наклоны до 90°.

Врач-реабилитолог составляет план физических нагрузок в послеоперационный период и проводит его индивидуальную коррекцию.

При любых патологических симптомах в послеоперационный период, таких как боль, отек, гематома в области сустава, следует немедленно обращаться к лечащему врачу.

Он может назначить пациенту с переломом шейки бедра также медикаментозное лечение в пери- и послеоперационный период:

антибиотики для профилактики инфекционных осложнений;

антикоагулянты (например дабигатран );

); нестероидные противовоспалительные препараты ( ибупрофен , диклофенак , кеторолак );

, , ); диетические добавки, содержащие кальций и витамин D, для ускорения регенерации костных структур.

Сколько срастается перелом шейки бедра?

Реабилитация после фиксации или замены тазобедренного сустава — длительный и трудоемкий процесс. При соблюдении рекомендаций врача трудоспособность обычно возвращается уже к концу 10-й нед. При развитии осложнений восстановление может занять 4–5 мес.

Родственникам больного следует подготовить его дом к выписке из больницы. Успех реабилитации во многом зависит от состояния жилой территории — возможности свободного передвижения, исключения риска повторного падения и т.д. Например, следует убрать все незакрепленные напольные покрытия, такие как ковры, дорожки, обеспечить яркое освещение в вечернее время, приобрести устойчивую и нескользкую домашнюю обувь.

Больному в послеоперационный период будет необходима помощь в быту.