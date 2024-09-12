Что представляет из себя целлюлит?

Целлюлит — это распространенная косметическая проблема. Более 85% всех женщин в возрасте старше 20 лет выявляли у себя на коже бедер, ягодиц и живота характерный рельеф, напоминающий апельсиновую корку.

В 1873 г. ирландский хирург Х. Кроли впервые ввел термин «целлюлит» в медицинскую практику. Изначально он использовался для описания обширного воспаления глубоких слоев кожи и подкожно-жировой ткани.

Значение термина изменилось благодаря Николь Ронсар, владелице косметического салона в Нью-Йорке. Она применила его к неровностям кожи на ягодицах и предложила способ борьбы с этим явлением в виде 10-дневной фруктовой диеты и здорового образа жизни. Идея Н. Ронсар быстро обрела популярность, породив целую индустрию антицеллюлитных средств: кремов и мазей, специальных мочалок из кактусов и люфы, различных косметических процедур.

В медицинской терминологии целлюлит более корректно называется «гиноидной липодистрофией». Это определение описывает структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, не связанные с воспалением. Важно отметить, что целлюлит не включен в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Это означает, что с точки зрения медицины, целлюлит не рассматривается, как заболевание.

Как выглядит целлюлит?

Кожа при целлюлите имеет характерный специфический внешний вид. Ее поверхность приобретает неровную текстуру, напоминающую апельсиновую корку или творожистую массу. Такая особенность наиболее заметна на участках тела с большим количеством подкожного жира.

Цвет кожи в местах проявления целлюлита варьирует. Часто отмечается легкое покраснение или, наоборот, бледность отдельных участков, что связано с нарушением микроциркуляции крови в подкожных тканях. В некоторых случаях она приобретает слегка синеватый оттенок вследствие застоя венозной крови.

Внешние проявления меняются в зависимости от положения тела и напряжения мышц. Например, при расслабленном состоянии мышц неровности менее заметны, тогда как при напряжении они становятся более выраженными.

От чего появляется целлюлит?

Причин развития целлюлита множество. Каждая из них вносит свой вклад в формирование характерных изменений кожи и подкожно-жировой клетчатки:

ожирение — избыточный объем жировой ткани (адипоцитов) воздействует на соединительнотканные структуры кожи, растягивая их;

ослабление коллагеновых и эластиновых волокон — происходит вследствие повышения активности ферментов (матриксных металлопротеиназ);

фибротические изменения межклеточных перегородок (септ);

генетические факторы — обусловливают предрасположенность к формированию целлюлита и особенности его проявления у конкретного человека;

особенности кровообращения и лимфооттока в проблемных зонах;

рацион — избыток простых углеводов и насыщенных жиров в рационе приводит к накоплению подкожного жира.

Какие гормоны влияют на развитие целлюлита:

эстроген — женский половой гормон, вызывает накопление жира в определенных областях тела, влияет на кровообращение и лимфоотток. Колебания уровня эстрогена в течение менструального цикла, беременности и период менопаузы увеличивают или уменьшают выраженность видимых проявлений на коже;

прогестерон — обусловливает задержку жидкости в организме, вызывая отечность, что визуально увеличивает выраженность целлюлита;

кортизол (гормон стресса) — ухудшает состояние соединительной ткани;

тироксин (гормон щитовидной железы) — влияет на общий метаболизм организма.

Виды и стадии целлюлита

Выделяют 4 основные стадии развития целлюлита:.

I (начальная, отечная) — вследствие повышения проницаемости стенок капилляров происходит выход плазмы крови за пределы сосудов. В результате между жировыми клетками начинает накапливаться межклеточная жидкость. Формируется отек, который нарушает нормальную микроциркуляцию в тканях;

II — длительное нарушение кровоснабжения становится причиной недостатка кислорода в тканях. Компенсаторно происходит увеличение размеров и количества соединительнотканных волокон вокруг жировых клеток и капилляров. Фиброз нарушает нормальную дольчатую структуру жировой ткани, в результате развиваются первые видимые признаки целлюлита;

III — нарушения микроциркуляции прогрессируют. Кожа становится бледной и прохладной на ощупь. В мелких сосудах образуются множественные микроаневризмы — небольшие выпячивания стенок. Фиброзные перегородки в глубоких слоях кожи подвергаются склерозу — уплотнению и потере эластичности. Такие изменения увеличивают выраженность неровности поверхности кожи;

IV — характеризуется формированием крупных узлов в подкожно-жировой клетчатке. Они подвижны и болезненны при тактильном исследовании.

Виды целлюлита:

вялый — характеризуется наличием мягких, подвижных жировых отложений. Кожа выглядит дряблой и легко собирается в складки. Он наиболее заметен в положении лежа или при сжатии кожи;

фиброзный — уплотнения в подкожно-жировой клетчатке крупные, могут быть болезненными при пальпации. Кожа выглядит бугристой и неровной даже в расслабленном состоянии;

отечный — возникает вследствие избыточного накопления жидкости в тканях. Кожа гладкая, напряженная, при надавливании остаются ямки;

смешанный — комбинация различных вариантов целлюлита.

Как лечить целлюлит?

Принципы терапии:

улучшение микроциркуляции в проблемных зонах;

стимуляция лимфодренажа;

укрепление соединительной ткани;

нормализация липидного обмена и уменьшение объема жировых отложений.

Основные цели:

видимое улучшение текстуры кожи;

снижение отечности тканей;

общее улучшение контуров тела;

профилактика дальнейшего прогрессирования.

Эффективные упражнения

Как избавиться от целлюлита в тренажерном зале? Занятия спортом — один из эффективных инструментов в борьбе с целлюлитом. Упражнения способствуют ускорению обменных процессов в организме и уменьшению количества подкожного жира.

Отличным выбором являются бег, плавание, прыжки на месте, занятия в фитнес-клубе. Данные виды активности позволяют задействовать большие группы мышц, повышая интенсивность сжигания калорий. Для поддержания необходимого уровня физической активности подойдут пешие и велосипедные прогулки.

Массаж от целлюлита

Антицеллюлитный массаж проблемных зон способствует улучшению местного кровообращения, увеличению лимфооттока, выведению застойной жидкости и расщеплению подкожно-жировой клетчатки, что положительно влияет на внешний вид кожи. Массаж от целлюлита может выполняться как вручную, так и с использованием специальных приспособлений (массажных щеток, роликов, вакуумных банок, скребков, роллеров, валиков) и аппаратов (ручного массажера и др.).

Один из популярных вариантов процедуры — медовый массаж от целлюлита. Благодаря уникальным свойствам меда он оказывает комплексное воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку, но может вызывать аллергические реакции у предрасположенных лиц.

Стоит помнить, что эффективность самомассажа при целлюлите на бедрах, животе и других проблемных зонах уступает эффективности процедур у квалифицированных специалистов.

Тейпирование при целлюлите

Тейпы — это особые эластичные ленты, которые наклеиваются на проблемные участки кожи для воздействия на различные механизмы развития «апельсиновой корки». Принцип действия тейпов от целлюлита основан на их способности увеличивать лимфоток и оказывать дефиброзирующий эффект.

Как клеить тейпы на ноги (бедра) от целлюлита? Как правило, используют веерные тейпы, при этом якорную часть наклеивают вблизи крупных лимфоузлов, хвостовую — на проблемные участки кожи.

Уколы от целлюлита

Как избавиться от целлюлита и подтянуть кожу? В достижении таких целей может помочь мезотерапия. Метод позволяет добиться расщепления фиброзных спаек за счет биоактивных компонентов, которые вводятся непосредственно в проблемные участки тела. Инъекции мезококтейля в подкожную клетчатку стимулируют местный кровоток, увеличивают микроциркуляцию и лимфоотток, воздействуют на жировые клетки, запуская процессы липолиза.

Правильное питание для избавления от целлюлита

Как питаться, чтобы избавиться от целлюлита? Основные принципы диеты включают:

сбалансированность;

ограничение простых углеводов;

обилие клетчатки;

достаточное потребление белка;

здоровые жиры;

питьевой режим (не менее 1,5–2 л/сут).

Какие продукты влияют на целлюлит? Следует свести к минимуму потребление рафинированных и быстроусвояемых углеводов (сахара, мучных изделий, сладостей, газированных напитков) и включить в меню большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирные сорта мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, яйца, оливковое масло, рыбий жир .

Как кофе влияет на целлюлит? Кофеин обладает способностью стимулировать липолиз (расщепление жира) и увеличивать микроциркуляцию в проблемных зонах. Его часто включают в состав кремов и сывороток для уменьшения выраженности «апельсиновой корки».

Препараты от целлюлита

Антицеллюлитные препараты представлены широким ассортиментом средств, каждое из которых воздействует на определенные механизмы развития «апельсиновой корки»:

лекарства от целлюлита с ретиноидами — ретиноиды, производные витамина А , оказывают положительное влияние на структуру кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина. Они укрепляют соединительную ткань и повышают ее способность удерживать жировые отложения, сглаживая неровности рельефа;

, оказывают положительное влияние на структуру кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина. Они укрепляют соединительную ткань и повышают ее способность удерживать жировые отложения, сглаживая неровности рельефа; средства с экстрактами растений — природные компоненты (экстракты кофеина, зеленого чая, гингко билоба , красного перца и др.) положительно влияют на микроциркуляцию, стимулируют липолиз и уменьшают выраженность отечности. Их используют как в виде наружных средств (кремов, мазей, масла, пластырей), так и в составе диетических добавок;

, красного перца и др.) положительно влияют на микроциркуляцию, стимулируют липолиз и уменьшают выраженность отечности. Их используют как в виде наружных средств (кремов, мазей, масла, пластырей), так и в составе диетических добавок; препараты с коллагеном — улучшают состояние соединительной ткани, способствуют сглаживанию рельефа и выравниванию текстуры кожи;

витамины — витамин C стимулирует выработку коллагена, укрепляя соединительную ткань, витамины группы B участвуют в обменных процессах и поддержании нормального кровообращения, что важно для профилактики целлюлита, витамин E обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Скрабирование от целлюлита

Скрабирование является эффективным способом механического воздействия на проблемные участки. Во время процедуры используются специальные абразивные частицы (соль, кофе, сахар, измельченные скорлупки), которые деликатно массируют кожу, оказывая отшелушивающее и разогревающее действие. Скрабирование способствует активации обменных процессов в тканях и выведению застойных жидкостей. Для достижения лучших результатов его рекомендуется проводить 1–2 р/нед, чередуя с другими антицеллюлитными процедурами.

Как избавиться от целлюлита с помощью обертываний?

Во время процедуры проблемные участки тела обматываются специальными компрессами, пропитанными смесью на основе водорослей, глины, эфирных масел, красного перца и других активных ингредиентов.

Холодные обертывания способствуют сужению кровеносных сосудов, активации липолиза, оказывают дренажный эффект, уменьшая выраженность отечности тканей.

Горячие обертывания расширяют кровеносные сосуды, стимулируют обменные процессы.

Душ Шарко от целлюлита

Душ Шарко — это гидромассажная процедура, при которой струи воды под высоким давлением воздействуют на проблемные участки тела. Его можно сочетать с другими антицеллюлитными методами для достижения максимального эффекта. Курс, как правило, составляет 10–15 процедур.

Профилактика целлюлита

Ключевые принципы профилактики: