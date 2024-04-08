ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ* (TOCOPHEROLI ACETAS*) Действующее вещество
α-токоферола ацетат — витамин Е. Является активным антиоксидантом, тормозит ПОЛ, усиливающееся при многих заболеваниях, предупреждает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Принимает участие в процессах тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах. При дефиците витамина Е развиваются дегенеративные изменения в мышцах, повышается проницаемость и ломкость капилляров, перерождается эпителий семенных канальцев и яичек, отмечаются дегенеративные процессы в нервной ткани и гепатоцитах. Недостаточность витамина Е может вызвать гемолитическую желтуху новорожденных, синдром мальабсорбции, стеаторею.
После всасывания в пищеварительном тракте большая часть токоферола попадает в лимфу. Быстро распределяется по всем тканям, медленно выводится с желчью и в виде метаболитов — с мочой.
мышечная дистрофия различного генеза, дерматомиозит, контрактура Дюпюитрена, боковой амиотрофический склероз, дерматоз, псориаз, дисфункция мужских половых желез, нарушение менструального цикла, угроза прерывания беременности. α-Токоферола ацетат эффективен при склеродермии, гипотрофии и других заболеваниях у детей, может повышать эффективность противосудорожных средств при эпилепсии. Применяют также при спазмах периферических сосудов, атеросклерозе, АГ, миокардиодистрофии, в комплексной терапии других сердечно-сосудистых заболеваний и глазных болезней. α-Токоферола ацетат уменьшает выраженность побочного действия химиотерапевтических средств.
внутрь (50% р-р) в капсулах 0,1 и 0,2 г (что соответствует 0,05 и 0,1 г α-токоферола ацетата).
При мышечной дистрофии, амиотрофическом боковом склерозе и других заболеваниях нервно-мышечной системы суточная доза равна 50–100 мг. Принимают в течение 30–60 дней, повторяя курс лечения через 2–3 мес.
При нарушении сперматогенеза и потенции у мужчин суточная доза составляет 100–300 мг. В сочетании с гормональной терапией назначают в течение 30 дней.
При угрозе прерывания беременности α-токоферола ацетат принимают в суточной дозе 100–150 мг в течение 7–14 дней, при нарушении внутриутробного развития плода назначают по 100– 150 мг/сут ежедневно или через день в I триместр беременности. При атеросклерозе, миокардиодистрофии, заболеваниях периферических сосудов применяют сочетанно с витамином А по 100 мг/сут; курс лечения — 20–40 дней с возможным повторением лечения через 3–6 мес.
В комплексной терапии сердечно-сосудистых, глазных и других заболеваний α-токоферола ацетат назначают в дозе 50–100 мг 1–2 раза в сутки (продолжительность курса лечения — 1–3 нед). При заболеваниях кожи суточная доза препарата равна 50–100 мг (курс лечения составляет 20–40 дней). При склеродермии, гипотрофии и снижении резистентности капилляров у детей грудного возраста применяют в суточной дозе 5–10 мг.
В/м по 0,05–0,1 г/сут — при нервно-мышечных заболеваниях, по 0,1–0,3 г/сут — при нарушениях половой функции, по 0,1–0,15 г/сут — при привычном и угрожающем аборте, по 0,1 г/сут — при атеросклерозе.
повышенная чувствительность к витамину Е.
аллергические реакции, болезненность при в/м введении.
с осторожностью назначают при остром инфаркте миокарда, выраженном атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии.
α-токоферола ацетат нельзя применять одновременно с препаратами железа, серебра, антикоагулянтами непрямого действия.