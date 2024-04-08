внутрь (50% р-р) в капсулах 0,1 и 0,2 г (что соответствует 0,05 и 0,1 г α-токоферола ацетата).

При мышечной дистрофии, амиотрофическом боковом склерозе и других заболеваниях нервно-мышечной системы суточная доза равна 50–100 мг. Принимают в течение 30–60 дней, повторяя курс лечения через 2–3 мес.

При нарушении сперматогенеза и потенции у мужчин суточная доза составляет 100–300 мг. В сочетании с гормональной терапией назначают в течение 30 дней.

При угрозе прерывания беременности α-токоферола ацетат принимают в суточной дозе 100–150 мг в течение 7–14 дней, при нарушении внутриутробного развития плода назначают по 100– 150 мг/сут ежедневно или через день в I триместр беременности. При атеросклерозе, миокардиодистрофии, заболеваниях периферических сосудов применяют сочетанно с витамином А по 100 мг/сут; курс лечения — 20–40 дней с возможным повторением лечения через 3–6 мес.

В комплексной терапии сердечно-сосудистых, глазных и других заболеваний α-токоферола ацетат назначают в дозе 50–100 мг 1–2 раза в сутки (продолжительность курса лечения — 1–3 нед). При заболеваниях кожи суточная доза препарата равна 50–100 мг (курс лечения составляет 20–40 дней). При склеродермии, гипотрофии и снижении резистентности капилляров у детей грудного возраста применяют в суточной дозе 5–10 мг.

В/м по 0,05–0,1 г/сут — при нервно-мышечных заболеваниях, по 0,1–0,3 г/сут — при нарушениях половой функции, по 0,1–0,15 г/сут — при привычном и угрожающем аборте, по 0,1 г/сут — при атеросклерозе.