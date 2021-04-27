РЫБИЙ ЖИР* (OLEUM JECORIS*) Действующее вещество
омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (эйкозапентаеновая кислота — ЭПК и докосагексаеновая кислота — ДГК), в значительном количестве содержащиеся в жире печени трески, оказывают следующие биологические эффекты: ДГК необходима для нормального развития мозга, нервной системы и сетчатки ребенка; ЭПК является предшественником биологически активных молекул — эйкозаноидов, к которым относятся тромбоксан, лейкотриены, простациклины и простагландины. Эйкозаноиды, образованные из насыщенной арахидоновой кислоты, значительно отличаются по биологическому эффекту от эйкозаноидов, образованных из омега-3 жирной кислоты (ЭПК). Так, из арахидоновой кислоты образуется тромбоксан (ТХА2), имеющий выраженный сосудосуживающий эффект, тогда как у ТХА3, образованного из ЭПК, этот эффект практически не выражен. Простагландины, образованные из арахидоновой кислоты, значительно более активны, чем простагландины, образованные из ЭПК омега-3 жирной кислоты. Этим объясняется снижение активности неспецифической воспалительной реакции при приеме достаточного количества незаменимых омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты являются предшественниками некоторых ферментов, изменяют физические свойства клеточных мембран, включаясь в состав фосфолипидов, непосредственно участвуют в процессе генной транскрипции и в процессе ацеляции (связывания белковой молекулы с мембраной клетки).
При регулярном употреблении рыбьего жира, содержащего омега-3 жирные кислоты, снижается уровень ТГ, ХС ЛПНП и ЛПОНП, повышается эластичность мембран клеток крови, уменьшается активация тромбоцитов и хемотаксиса, что приводит к снижению вязкости крови и риска тромбообразования, сосудорасширяющий эффект преобладает над сосудосуживающим. Указанные свойства улучшают микроциркуляцию, особенно в сосудах, пораженных атеросклерозом.
Витамин A обеспечивает нормальное функционирование органа зрения, иммунной системы, необходим для нормализации обменных процессов.
Витамин D необходим для нормального всасывания кальция, для формирования костной ткани, нормального течения обменных процессов в коже. В рыбьем жире витамин D представляет собой жирорастворимую форму витамина D3, являющуюся активной и наиболее безопасной для организма.
Натуральный витамин E и природные токоферолы предотвращают окисление полиненасыщенных жирных кислот жира печени трески. Кроме того, антиоксиданты защищают клеточные мембраны от поражения свободными радикалами.
детям с профилактической целью; при ИБС, инфаркте миокарда, АГ; при других заболеваниях, обусловленных атеросклерозом сосудов, повышенным тромбообразованием; для профилактики и комплексного лечения рахита, остеопороза, переломов костей; для комплексного лечения ревматоидного артрита, болезни Крона, БА, болезней кожи (псориаз, атопический дерматит); для профилактики и комплексного лечения новообразований (молочной железы, толстой кишки и легких); при сахарном диабете.
детям с 4-недельного возраста, женщинам в III триместр беременности и взрослым рекомендуют 5 мл (1 чайная ложка) рыбьего жира ежедневно.
повышенная чувствительность к жиру печени трески, нарушение свертывания крови.
реакции гиперчувствительности.
при приеме рыбьего жира необходимо учитывать дозу применяемых одновременно витаминов A, D и E. Рыбий жир можно назначать одновременно с другими лекарственными средствами, однако рекомендуют принимать раздельно с водорастворимыми препататами.