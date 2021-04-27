омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (эйкозапентаеновая кислота — ЭПК и докосагексаеновая кислота — ДГК), в значительном количестве содержащиеся в жире печени трески, оказывают следующие биологические эффекты: ДГК необходима для нормального развития мозга, нервной системы и сетчатки ребенка; ЭПК является предшественником биологически активных молекул — эйкозаноидов, к которым относятся тромбоксан, лейкотриены, простациклины и простагландины. Эйкозаноиды, образованные из насыщенной арахидоновой кислоты, значительно отличаются по биологическому эффекту от эйкозаноидов, образованных из омега-3 жирной кислоты (ЭПК). Так, из арахидоновой кислоты образуется тромбоксан (ТХА 2 ), имеющий выраженный сосудосуживающий эффект, тогда как у ТХА 3 , образованного из ЭПК, этот эффект практически не выражен. Простагландины, образованные из арахидоновой кислоты, значительно более активны, чем простагландины, образованные из ЭПК омега-3 жирной кислоты. Этим объясняется снижение активности неспецифической воспалительной реакции при приеме достаточного количества незаменимых омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты являются предшественниками некоторых ферментов, изменяют физические свойства клеточных мембран, включаясь в состав фосфолипидов, непосредственно участвуют в процессе генной транскрипции и в процессе ацеляции (связывания белковой молекулы с мембраной клетки).

При регулярном употреблении рыбьего жира, содержащего омега-3 жирные кислоты, снижается уровень ТГ, ХС ЛПНП и ЛПОНП, повышается эластичность мембран клеток крови, уменьшается активация тромбоцитов и хемотаксиса, что приводит к снижению вязкости крови и риска тромбообразования, сосудорасширяющий эффект преобладает над сосудосуживающим. Указанные свойства улучшают микроциркуляцию, особенно в сосудах, пораженных атеросклерозом.

Витамин A обеспечивает нормальное функционирование органа зрения, иммунной системы, необходим для нормализации обменных процессов.

Витамин D необходим для нормального всасывания кальция, для формирования костной ткани, нормального течения обменных процессов в коже. В рыбьем жире витамин D представляет собой жирорастворимую форму витамина D 3 , являющуюся активной и наиболее безопасной для организма.

Натуральный витамин E и природные токоферолы предотвращают окисление полиненасыщенных жирных кислот жира печени трески. Кроме того, антиоксиданты защищают клеточные мембраны от поражения свободными радикалами.