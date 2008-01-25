Что такое отек Квинке и как его лечить?
Отек Квинке — это острая аллергическая реакция, связанная с повышенным риском летального исхода. Другое название данной патологии — ангионевротический отек. При отеке Квинке характерен отек, поражающий лицо, губы, шею и конечности, полость рта, гортань и/или кишечник, мочеполовую систему, мошонку.
Отек Квинке может развиваться сочетано с крапивницей или отдельно.
Отек Квинке и крапивница имеют общие механизмы развития и различаются лишь глубиной отека. При ангионевротическом отеке поражаются более глубокие слои дермы.
Отек Квинке: последствия
Наиболее опасно поражение гортани, поскольку оно может привести к затруднению дыхания, удушью и летальному исходу.
При развитии ангионевротического отека кишечника возникает симптоматика, сходная с таковой острого живота, при поражении мочевого пузыря возможна симптоматика острого цистита или острая задержка мочи.
Выделяют приобретенный (аллергический, неаллергический, идиопатический, лекарственно-индуцированный) и наследственный ангионевротический отек.
С патогенетической точки зрения ангионевротический отек классифицируется как гистамин-опосредованный и брадикинин-опосредованный ангионевротические отеки. Наиболее часто отмечают гистамин-опосредованный ангионевротический отек, связанный с активацией тучных клеток и базофилов.
Отек Квинке: симптомы
- Отек лица, особенно вокруг глаз, щек или губ, шеи, конечностей, области промежности;
- характерная особенность отека при этом — при надавливании не остается ямок;
- боль с легким течением и ощущение тепла в пораженных участках;
- респираторные симптомы (бронхоспазм);
- желудочно-кишечные симптомы (боль в животе и рвота);
- задержка мочи или симптомы острого цистита.
Отек Квинке: через сколько минут после воздействия триггера он проявляется?
Симптомы обычно развиваются в течение 60 мин после воздействия аллергена.
Отек Квинке: из-за чего может развиться?
- Продукты питания, например, моллюски, рыба, арахис, древесные орехи, соя, яйца и молоко.
- Лекарственные средства (пенициллины, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, напроксен натрия и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)).
- Аллергены, передающиеся воздушно-капельным путем, например пыльца, пылевой клещ, плесневой грибок.
- Укусы насекомых.
Повышенный риск развития отека Квинке наблюдается у лиц:
- с ранее перенесенной крапивницей и/или отеком Квинке;
- с ранее перенесенными другими аллергическими реакциями;
- с семейным анамнезом крапивницы, ангионевротического отека.
Лекарственно-индуцированный отек Квинке наиболее часто развивается при применении ингибиторов АПФ, нестероидных противовоспалительных препаратов.
Наследственный ангионевротический отек начинает развиваться у детей или лиц молодого возраста, тяжесть течения (тяжесть и частота развития) усугубляется в период полового созревания и проявляется повторяющимися эпизодами отека или боли в животе.
Отек Квинке: что делать?
При малейшем подозрении на отек Квинке следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.
Лечение отека Квинке может включать применение:
- антигистаминных препаратов (левоцитиризина, фексофенадина, дезлоратадина, лоратадина);
- глюкокортикостероидов (преднизолона, дексаметазона);
- эпинефрин. Если у пациента случился серьезный ангионевротический отек или эпизоды ангионевротического отека повторяются, несмотря на терапию, пациенту может быть рекомендовано носить с собой устройство для самостоятельного экстренного введения эпинефрина.
В некоторых случаях возможно применение экаллантида (ингибитора калликреина) или икатибанта (антагониста рецепторов брадикинина).
При лекарственно-опосредованном отеке Квинке показана немедленная отмена провоцирующего препарата, например ингибитора АПФ, и недопущение повторного назначения пациенту какой-либо формы ингибитора АПФ в будущем.
Отек Квинке является одним из дифференциальных диагнозов при внезапном развитии диффузного изолированного отека.
Дифференцируют отек Квинке с рядом заболеваний, включая острый контактный дерматит, лекарственную сыпь с эозинофилией, дерматомиозит, синдром верхней полой вены, гипотиреоз, подкожную эмфизему, кластерную головную боль, идиопатический отек и др.
Отек Квинке: первая помощь
- Можно применять пероральные безрецептурные антигистаминные препараты.
- Приложите холод — накройте пораженный участок намоченной в холодной воде тканью или потрите его кубиком льда.
- В случае развития отека языка, губ, рта или горла или если у вас наблюдается затруднение дыхания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ангионевротический отек: советы пациентам
- Избегайте триггеров. Это могут быть продукты питания, лекарственные средства, пыльца, перхоть домашних животных, латекс и укусы насекомых. Если вы считаете, что отек Квинке был вызван каким-то препаратом, немедленно прекратите его применение и обратитесь к своему лечащему врачу.
- Если пыльца или контакт с животными в прошлом вызывали у вас крапивницу, примите ванну или душ и смените одежду, если вы подверглись воздействию пыльцы или животных.
- Проконсультируйтесь с аллергологом и дерматологом.
На что обратить внимание на консультации врача?
- Перечислите свои признаки и симптомы, когда они развились и как долго продолжались.
- Какие препараты вы применяли для купирования симптомов?
- Важно, развились ли симптомы впервые или подобные симптомы уже фиксировались ранее, как часто они повторяются.
- Изменились ли ваши симптомы со временем?
- Есть ли у вас известная аллергия?
- Были ли у кого-нибудь в вашей семье когда-либо подобные кожные реакции? Есть ли у других членов семьи аллергия?
- Изменилось ли в последнее время ваше общее состояние здоровья? Была ли у вас повышенная температура тела или вы похудели?
- Возможно, вы можете связать развитие симптомов с действием каких-то внешних факторов. Например, вы впервые попробовали новую еду, сменили средства для стирки, завели нового питомца или начали прием каких-либо препаратов?
- Перечислите все лекарственные средства, которые вы принимаете, включая витамины, травы и диетические добавки. Оптимально — взять на прием к врачу упаковки этих лекарственных средств и диетических добавок и инструкции.
- Составьте список вопросов, которые следует задать своему врачу.
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