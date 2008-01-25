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Новости медицины и фармацииЧто такое отек Квинке и как его лечить?

Что такое отек Квинке и как его лечить?

Опубликовано  15.04.2024

Отек Квинке — это острая аллергическая реакция, связанная с повышенным риском летального исхода. Другое название данной патологии — ангионевротический отек. При отеке Квинке характерен отек, поражающий лицо, губы, шею и конечности, полость рта, гортань и/или кишечник, мочеполовую систему, мошонку.

Отек Квинке может развиваться сочетано с крапивницей или отдельно.

Отек Квинке и крапивница имеют общие механизмы развития и различаются лишь глубиной отека. При ангионевротическом отеке поражаются более глубокие слои дермы.

Отек Квинке: последствия

Наиболее опасно поражение гортани, поскольку оно может привести к затруднению дыхания, удушью и летальному исходу.

При развитии ангионевротического отека кишечника возникает симптоматика, сходная с таковой острого живота, при поражении мочевого пузыря возможна симптоматика острого цистита или острая задержка мочи.

Выделяют приобретенный (аллергический, неаллергический, идиопатический, лекарственно-индуцированный) и наследственный ангионевротический отек.

С патогенетической точки зрения ангионевротический отек классифицируется как гистамин-опосредованный и брадикинин-опосредованный ангионевротические отеки. Наиболее часто отмечают гистамин-опосредованный ангионевротический отек, связанный с активацией тучных клеток и базофилов.

Отек Квинке: симптомы

  • Отек лица, особенно вокруг глаз, щек или губ, шеи, конечностей, области промежности;
  • характерная особенность отека при этом — при надавливании не остается ямок;
  • боль с легким течением и ощущение тепла в пораженных участках;
  • респираторные симптомы (бронхоспазм);
  • желудочно-кишечные симптомы (боль в животе и рвота);
  • задержка мочи или симптомы острого цистита.

Отек Квинке: через сколько минут после воздействия триггера он проявляется?

Симптомы обычно развиваются в течение 60 мин после воздействия аллергена.

Отек Квинке: из-за чего может развиться?

  • Продукты питания, например, моллюски, рыба, арахис, древесные орехи, соя, яйца и молоко.
  • Лекарственные средства (пенициллины, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, напроксен натрия и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)).
  • Аллергены, передающиеся воздушно-капельным путем, например пыльца, пылевой клещ, плесневой грибок.
  • Укусы насекомых.

Повышенный риск развития отека Квинке наблюдается у лиц:

  • с ранее перенесенной крапивницей и/или отеком Квинке;
  • с ранее перенесенными другими аллергическими реакциями;
  • с семейным анамнезом крапивницы, ангионевротического отека.

Лекарственно-индуцированный отек Квинке наиболее часто развивается при применении ингибиторов АПФ, нестероидных противовоспалительных препаратов.

Наследственный ангионевротический отек начинает развиваться у детей или лиц молодого возраста, тяжесть течения (тяжесть и частота развития) усугубляется в период полового созревания и проявляется повторяющимися эпизодами отека или боли в животе.

Отек Квинке: что делать?

При малейшем подозрении на отек Квинке следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.

Лечение отека Квинке может включать применение:

В некоторых случаях возможно применение экаллантида (ингибитора калликреина) или икатибанта (антагониста рецепторов брадикинина).

При лекарственно-опосредованном отеке Квинке показана немедленная отмена провоцирующего препарата, например ингибитора АПФ, и недопущение повторного назначения пациенту какой-либо формы ингибитора АПФ в будущем.

Отек Квинке является одним из дифференциальных диагнозов при внезапном развитии диффузного изолированного отека.

Дифференцируют отек Квинке с рядом заболеваний, включая острый контактный дерматит, лекарственную сыпь с эозинофилией, дерматомиозит, синдром верхней полой вены, гипотиреоз, подкожную эмфизему, кластерную головную боль, идиопатический отек и др.

Отек Квинке: первая помощь

  • Можно применять пероральные безрецептурные антигистаминные препараты.
  • Приложите холод — накройте пораженный участок намоченной в холодной воде тканью или потрите его кубиком льда.
  • В случае развития отека языка, губ, рта или горла или если у вас наблюдается затруднение дыхания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ангионевротический отек: советы пациентам

  • Избегайте триггеров. Это могут быть продукты питания, лекарственные средства, пыльца, перхоть домашних животных, латекс и укусы насекомых. Если вы считаете, что отек Квинке был вызван каким-то препаратом, немедленно прекратите его применение и обратитесь к своему лечащему врачу.
  • Если пыльца или контакт с животными в прошлом вызывали у вас крапивницу, примите ванну или душ и смените одежду, если вы подверглись воздействию пыльцы или животных.
  • Проконсультируйтесь с аллергологом и дерматологом.

На что обратить внимание на консультации врача?

  • Перечислите свои признаки и симптомы, когда они развились и как долго продолжались.
  • Какие препараты вы применяли для купирования симптомов?
  • Важно, развились ли симптомы впервые или подобные симптомы уже фиксировались ранее, как часто они повторяются.
  • Изменились ли ваши симптомы со временем?
  • Есть ли у вас известная аллергия?
  • Были ли у кого-нибудь в вашей семье когда-либо подобные кожные реакции? Есть ли у других членов семьи аллергия?
  • Изменилось ли в последнее время ваше общее состояние здоровья? Была ли у вас повышенная температура тела или вы похудели?
  • Возможно, вы можете связать развитие симптомов с действием каких-то внешних факторов. Например, вы впервые попробовали новую еду, сменили средства для стирки, завели нового питомца или начали прием каких-либо препаратов?
  • Перечислите все лекарственные средства, которые вы принимаете, включая витамины, травы и диетические добавки. Оптимально — взять на прием к врачу упаковки этих лекарственных средств и диетических добавок и инструкции.
  • Составьте список вопросов, которые следует задать своему врачу.
Опубликовано  15.04.2024

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