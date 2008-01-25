Что такое отек Квинке и как его лечить?

Отек Квинке — это острая аллергическая реакция, связанная с повышенным риском летального исхода. Другое название данной патологии — ангионевротический отек. При отеке Квинке характерен отек, поражающий лицо, губы, шею и конечности, полость рта, гортань и/или кишечник, мочеполовую систему, мошонку.

Отек Квинке может развиваться сочетано с крапивницей или отдельно.

Отек Квинке и крапивница имеют общие механизмы развития и различаются лишь глубиной отека. При ангионевротическом отеке поражаются более глубокие слои дермы.

Отек Квинке: последствия

Наиболее опасно поражение гортани, поскольку оно может привести к затруднению дыхания, удушью и летальному исходу.

При развитии ангионевротического отека кишечника возникает симптоматика, сходная с таковой острого живота, при поражении мочевого пузыря возможна симптоматика острого цистита или острая задержка мочи.

Выделяют приобретенный (аллергический, неаллергический, идиопатический, лекарственно-индуцированный) и наследственный ангионевротический отек.

С патогенетической точки зрения ангионевротический отек классифицируется как гистамин-опосредованный и брадикинин-опосредованный ангионевротические отеки. Наиболее часто отмечают гистамин-опосредованный ангионевротический отек, связанный с активацией тучных клеток и базофилов.

Отек Квинке: симптомы

Отек лица, особенно вокруг глаз, щек или губ, шеи, конечностей, области промежности;

характерная особенность отека при этом — при надавливании не остается ямок;

боль с легким течением и ощущение тепла в пораженных участках;

респираторные симптомы (бронхоспазм);

желудочно-кишечные симптомы (боль в животе и рвота);

задержка мочи или симптомы острого цистита.

Отек Квинке: через сколько минут после воздействия триггера он проявляется?

Симптомы обычно развиваются в течение 60 мин после воздействия аллергена.

Отек Квинке: из-за чего может развиться?

Продукты питания, например, моллюски, рыба, арахис, древесные орехи, соя, яйца и молоко.

Лекарственные средства (пенициллины, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, напроксен натрия и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)).

Аллергены, передающиеся воздушно-капельным путем, например пыльца, пылевой клещ, плесневой грибок.

Укусы насекомых.

Повышенный риск развития отека Квинке наблюдается у лиц:

с ранее перенесенной крапивницей и/или отеком Квинке;

с ранее перенесенными другими аллергическими реакциями;

с семейным анамнезом крапивницы, ангионевротического отека.

Лекарственно-индуцированный отек Квинке наиболее часто развивается при применении ингибиторов АПФ, нестероидных противовоспалительных препаратов.

Наследственный ангионевротический отек начинает развиваться у детей или лиц молодого возраста, тяжесть течения (тяжесть и частота развития) усугубляется в период полового созревания и проявляется повторяющимися эпизодами отека или боли в животе.

Отек Квинке: что делать?

При малейшем подозрении на отек Квинке следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.

Лечение отека Квинке может включать применение:

антигистаминных препаратов ( левоцитиризина , фексофенадина, дезлоратадина, лоратадина );

, ); глюкокортикостероидов ( преднизолона, дексаметазона );

); эпинефрин. Если у пациента случился серьезный ангионевротический отек или эпизоды ангионевротического отека повторяются, несмотря на терапию, пациенту может быть рекомендовано носить с собой устройство для самостоятельного экстренного введения эпинефрина.

В некоторых случаях возможно применение экаллантида (ингибитора калликреина) или икатибанта (антагониста рецепторов брадикинина).

При лекарственно-опосредованном отеке Квинке показана немедленная отмена провоцирующего препарата, например ингибитора АПФ, и недопущение повторного назначения пациенту какой-либо формы ингибитора АПФ в будущем.

Отек Квинке является одним из дифференциальных диагнозов при внезапном развитии диффузного изолированного отека.

Дифференцируют отек Квинке с рядом заболеваний, включая острый контактный дерматит, лекарственную сыпь с эозинофилией, дерматомиозит, синдром верхней полой вены, гипотиреоз, подкожную эмфизему, кластерную головную боль, идиопатический отек и др.

Отек Квинке: первая помощь

Можно применять пероральные безрецептурные антигистаминные препараты.

Приложите холод — накройте пораженный участок намоченной в холодной воде тканью или потрите его кубиком льда.

В случае развития отека языка, губ, рта или горла или если у вас наблюдается затруднение дыхания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ангионевротический отек: советы пациентам

Избегайте триггеров. Это могут быть продукты питания, лекарственные средства, пыльца, перхоть домашних животных, латекс и укусы насекомых. Если вы считаете, что отек Квинке был вызван каким-то препаратом, немедленно прекратите его применение и обратитесь к своему лечащему врачу.

Если пыльца или контакт с животными в прошлом вызывали у вас крапивницу, примите ванну или душ и смените одежду, если вы подверглись воздействию пыльцы или животных.

Проконсультируйтесь с аллергологом и дерматологом.

На что обратить внимание на консультации врача?