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Викрил с покрытием (Vycril with cover) (463048) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Цена в городе Киев
от 100,48 грн
Без рецепта
1 шт от 100,48 грн 1 шт от 65,98 грн 1 шт от 106,16 грн 1 шт от 126,09 грн 1 шт от 104,17 грн 1 шт от 110,84 грн 1 шт от 99,67 грн 1 шт от 127,07 грн 1 шт от 114,76 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
1, фиолет.
Медицинские изделия
викрил