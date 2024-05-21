Медицинские изделияШовный материалРассасывающийся шовный материал (с иглой или без)викрилВикрил с покрытием (Vycril with cover) Викрил с покрытием (Vycril with cover) (463048) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 100,48 грн Без рецепта 1 шт от 100,48 грн 1 шт от 65,98 грн 1 шт от 106,16 грн 1 шт от 126,09 грн 1 шт от 104,17 грн 1 шт от 110,84 грн 1 шт от 99,67 грн 1 шт от 127,07 грн 1 шт от 114,76 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +5 В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ethicon, Inc Форма выпуска 1, фиолет. Медицинские изделия викрил