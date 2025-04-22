Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,95
Экономия при брони: -5,77 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
132.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Шевченко, 12
133.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Киевская, 62
133.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
133.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Житомир, просп. Мира, 47
137.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -15,90 грн
Бажаемо здоровья
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
145.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
159.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Умань, ул. Европейская, 7/1
190.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
201.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
207.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
266.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
280.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
388.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
169,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Подорожник
Днепр, ул. Независимости, 29
393.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -15,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
440.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
452.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
466.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -15,90 грн