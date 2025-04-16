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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
123,92
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
169,10
Экономия при брони:
-16,80 грн
152,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
133.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони:
-19,90 грн
152,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
193.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
229.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
129,31
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
252.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
113,02
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
257.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
138,47
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
355.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
154,50
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
355.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
169,54
Экономия при брони:
-6,36 грн
163,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
371.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
154,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
389.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
121,66
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
390.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
124,97
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
429.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
135,26
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Шевченко, 12
430.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
124,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
431.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
118,25
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 62
431.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
116,15
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 47
436.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони:
-19,90 грн
152,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
448.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
154,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
500.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
грн
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Аптека
Открыто
Круглосуточно
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
538.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
грн
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