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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Харьков
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
169,10
Экономия при брони:
-16,80 грн
152,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
195.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони:
-19,90 грн
152,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
256.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
158,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
308.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
332.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
123,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
364.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
129,31
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
411.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
173,77
Экономия при брони:
-10,59 грн
163,18
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
414.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
158,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
457.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
113,02
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
532.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
121,66
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
539.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
135,26
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шевченко, 12
540.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
124,85
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 62
540.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
116,15
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
540.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
118,25
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 47
545.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони:
-19,90 грн
152,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
566.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
138,47
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
567.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
124,97
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
671.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
грн
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Аптека
Открыто
Круглосуточно
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
673.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
756.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
158,50
грн
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