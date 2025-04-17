Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
112.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Шевченко, 12
113.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
113.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
113.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Киевская, 62
114.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Житомир, просп. Мира, 47
116.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Умань, ул. Европейская, 7/1
136.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
155.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
197.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
201.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
169,54
Экономия при брони: -6,36 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
258.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
278.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
327.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
327.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
329.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
330.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
168,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
346.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc