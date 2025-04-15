Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
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ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
62.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
96.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
168,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
202.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
216.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
327.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Житомир, просп. Мира, 47
331.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
335.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Киевская, 62
335.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Шевченко, 12
335.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
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ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
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346.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
465.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Умань, ул. Европейская, 7/1
465.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
468.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
172,81
Экономия при брони: -9,63 грн
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc