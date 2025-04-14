Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
253.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Умань, ул. Европейская, 7/1
254.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Подорожник
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
340.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
346.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
384.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
387.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
169,10
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Днепр, ул. Независимости, 29
389.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
427.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
443.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
443.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Шевченко, 12
443.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
444.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Киевская, 62
445.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 4/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
446.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
173,41
Экономия при брони: -10,23 грн
Подорожник
Житомир, просп. Мира, 47
449.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
495.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 28
522.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1 (М4), фиолетовый 75 см №1
Ethicon, Inc
172,20
Экономия при брони: -2,50 грн