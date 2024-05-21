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Бинт нестерильный тм Бавовник (364265) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бинт нестерильный тм Бавовник
Цена в городе Киев
от 8,34 грн
Без рецепта
1 шт от 8,34 грн 1 шт от 16,15 грн 1 шт от 7,66 грн
В наличии в 39 аптеках
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Форма выпуска
5 м х 10 см
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
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