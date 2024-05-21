Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт нестерильный тм Бавовник Бинт нестерильный тм Бавовник (364265) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 8,34 грн Без рецепта 1 шт от 8,34 грн 1 шт от 16,15 грн 1 шт от 7,66 грн В наличии в 39 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МТК Максимед Форма выпуска 5 м х 10 см Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты нестерильные бинты стерильные