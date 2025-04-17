Бинт нестерильный тм Бавовник
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Иванков, ул. Габорака Олега, 32
114.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
121.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
122.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Оболонский, 19
122.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
124.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн