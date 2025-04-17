Бинт нестерильный тм Бавовник
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Сквира, ул. Соборная, 7
100.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Коростышев, ул. Киевская, 66
126.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,99
Экономия при брони: -0,53 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
138.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Боярка, ул. Магистральная, 40
178.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
179.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Гореничи, ул. Столичная, 1
181.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
184.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,80
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони: -0,25 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,78
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Вишневое, ул. Европейская, 24
186.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,77
Экономия при брони: -0,31 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
186.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Вишневое, ул. Европейская, 30
186.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн