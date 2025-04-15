Бинт нестерильный тм Бавовник
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,95
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
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Біла ромашка
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,65
Экономия при брони: -0,50 грн
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Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
64.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
112.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
140.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,90
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,65
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
323.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
325.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
334.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Коростышев, ул. Киевская, 66
363.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Сквира, ул. Соборная, 7
405.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
418.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
422.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Иванков, ул. Габорака Олега, 32
434.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
437.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,74
Экономия при брони: -0,28 грн
Біла ромашка
Гореничи, ул. Столичная, 1
446.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
447.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
447.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн