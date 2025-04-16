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Бинт нестерильный тм Бавовник
Бинт нестерильный тм Бавовник
Николаев
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В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
98.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
116.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
279.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
315.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
346.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,99
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,46
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
351.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
355.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
366.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
368.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
380.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
381.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
385.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,78
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,55
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони:
-0,25 грн
8,21
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
387.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
388.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
388.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Борисполь, ул. Головатого, 30
388.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
388.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
389.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
392.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
393.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,60
Экономия при брони:
-0,47 грн
15,13
грн
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