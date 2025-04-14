Бинт нестерильный тм Бавовник
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Одесса
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
153.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
344.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
348.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
349.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
368.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Сквира, ул. Соборная, 7
369.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
370.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,91
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
403.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
411.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
421.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,78
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони: -0,25 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
424.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
Біла ромашка
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
424.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
425.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Млиново, ул. Александровская, 56
427.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Столичное, 103
428.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,60
Экономия при брони: -0,47 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
429.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Гатное, ул. Киевская, 2-В
430.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,80
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони: -0,25 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
430.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн
Біла ромашка
Боярка, ул. Магистральная, 40
430.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони: -0,45 грн