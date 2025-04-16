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Бинт нестерильный тм Бавовник
Бинт нестерильный тм Бавовник
Кривой Рог
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
165.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
196.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
206.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
245.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
248.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
318.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,99
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,46
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
325.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
325.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
325.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
334.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
334.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
334.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,78
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,55
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони:
-0,25 грн
8,21
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
334.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
337.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
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Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
337.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
337.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 7
339.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
340.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,60
Экономия при брони:
-0,47 грн
15,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
340.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,16
Экономия при брони:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронировать
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
15,05
Экономия при брони:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
341.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
7,80
Экономия при брони:
-0,23 грн
7,57
грн
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БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максимед
8,46
Экономия при брони:
-0,25 грн
8,21
грн
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