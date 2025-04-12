емкости для сбора кала стерильные

Емкость для кала (Container for feces)

3 препаратаНайти все в аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ
30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
от 3,38 грн
в 67 аптеках
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Емкость для кала
Емкость для кала
30 мл стерильн. №1
Стеклоприбор
от 5,00 грн
в 3 аптеках других городов
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Емкость для кала стерильная тм BigQ
Емкость для кала стерильная тм BigQ
30 мл №1
Экобинт
от 5,40 грн
в 2 аптеках
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Цены в Киев
от 3,38 грн
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Характеристики
Производитель
Виктер плюс Торговый Дом
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия