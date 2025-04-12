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емкости для сбора кала стерильные
Емкость для кала (Container for feces)
3 препарата
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ
30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
от
3,38
грн
в 67 аптеках
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Емкость для кала
30 мл стерильн. №1
Стеклоприбор
от
5,00
грн
в 3 аптеках других городов
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Емкость для кала стерильная тм BigQ
30 мл №1
Экобинт
от
5,40
грн
в 2 аптеках
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Производитель
Виктер плюс Торговый Дом
Стеклоприбор
Экобинт
Цены в
Киев
от
3,38
грн
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Характеристики
Производитель
Виктер плюс Торговый Дом
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия
емкости для сбора кала стерильные
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