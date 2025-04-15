Емкость для кала (Container for feces)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Львов
1 социальна аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
3.3 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Аптека доброго дня
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
7.3 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,14
Экономия при брони: -0,37 грн
Аптека низких цен
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
65.8 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,80
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека низких цен
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,75
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека доброго дня
Ивано-Франковск, ул. Довженко Александра, 21-Б
114.9 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
115.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Бучач, ул. Галицкая, 62
131.8 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,35
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,21
Экономия при брони: -0,46 грн
1 социальна аптека
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
140.6 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Перечин, пл. Народная, 22
166.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
187.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,69
Экономия при брони: -0,43 грн
Подорожник
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43
192.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
208.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,57
Экономия при брони: -0,31 грн
Подорожник
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-З
209.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Подорожник
Хмельницкий, шоссе Львовское, 49
216.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
1 социальна аптека
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
225.2 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Глыбокая, ул. Базарная, 1-А
240.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Подорожник
Пулины, ул. Независимости, 6-А
310.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом