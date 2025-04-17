Емкость для кала (Container for feces)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Винница
Техмедсервис
Винница, ул. Зерова Николая, 29
1.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
В городах рядом
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,00
Экономия при брони: -0,35 грн
Подорожник
Хмельницкий, шоссе Львовское, 49
113.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
114.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,28
Экономия при брони: -0,63 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Подорожник
Пулины, ул. Независимости, 6-А
137.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Подорожник
Фастов, пл. Привокзальная, 44
139.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Подорожник
Гребенки, ул. Киевская, 144
145.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Подорожник
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 12
167.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 117/1
182.3 км
Емкость для кала 30 мл №1
Стеклоприбор
Подорожник
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
186.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
186.3 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,61
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека копейка
Вишневое, ул. Европейская, 24
186.4 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
8,37
Экономия при брони: -0,41 грн
Фармация
Киев, ул. Лятошинского, 24
189.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
189.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 148/1
189.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,00
Экономия при брони: -2,69 грн
Фармация
Киев, ул. Пшеничная, 16
189.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,70
Экономия при брони: -2,74 грн
Фармация
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
190.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
190.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом