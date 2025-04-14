Емкость для кала (Container for feces)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Александровский, 81
10.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
8,24
Экономия при брони: -0,28 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
В городах рядом
Подорожник
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
143.3 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
8,31
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека низких цен
Шахтерское, ул. Стуса Василия, 13
183.4 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,27
Экономия при брони: -0,62 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
187.9 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
196.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
203.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
203.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
203.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, ул. Мира, 17
203.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
204.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
204.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кременчуг, пер. Звездный, 5
228.2 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом