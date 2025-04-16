Емкость для кала (Container for feces)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,29
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,56
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,10
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,05
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Хемотека
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
30.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
В городах рядом
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
26.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,73
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
8,24
Экономия при брони: -0,28 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
84.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом