Емкость для кала (Container for feces)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
120.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 34
122.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
122.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
123.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
124.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
124.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
125.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
125.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн