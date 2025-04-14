Емкость для кала (Container for feces)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Одесса
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Емкость для кала 30 мл №1
Стеклоприбор
В городах рядом
Аптека акс социальная
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
20.7 км
Емкость для кала 30 мл №1
Стеклоприбор
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
165.5 км
Емкость для кала 30 мл №1
Стеклоприбор
Региональная аптечная сеть руан
Кривой Рог, просп. Победы, 11
230.1 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
251.1 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,80
Экономия при брони: -0,54 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
254.5 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
9,34
Экономия при брони: -0,38 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
255.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
7,56
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
257.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
257.9 км
Емкость для кала стерильная тм BigQ 30 мл №1
Экобинт
10,15
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом