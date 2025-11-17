Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ")
22g x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ")
22g x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ")
20g x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1Допомога-I
Характеристики
Производитель
Допомога-I
Медицинские изделия
Форма выпуска
22g x 3 1/2 (0,7мм x 88мм)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Регистрация
13467/2013 от 30.12.2013