Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
124.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
148.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
149.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Варваровская, 1
150.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
151.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, бульв. Вечерний, 33
156.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свитальского Николая, 15
159.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
167.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Верховцево, ул. Украинская, 1
241.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Пасхалина Юрия, 55
252.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
261.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 26
261.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 50
271.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 26
301.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
303.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
313.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I