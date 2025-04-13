Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
57,10
Экономия при брони: -18,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони: -17,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 (0,5мм x 75мм) №1
Допомога-I
29,26
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони: -17,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
57,10
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, ул. Васильковская, 4-А
6.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
6.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
62,80
Экономия при брони: -19,81 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
7.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони: -17,69 грн