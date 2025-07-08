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Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Чернигов
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
59,50
Экономия при брони:
-16,51 грн
42,99
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,30
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
59,50
Экономия при брони:
-16,51 грн
42,99
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 52 мин
Киев, ул. Краковская, 13
124.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони:
-17,69 грн
37,21
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
125.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
68,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
126.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
53,00
Экономия при брони:
-16,76 грн
36,24
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
43,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Круглосуточно
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,40
грн
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Дешево
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 1
127.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,00
грн
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ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,30
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
75,90
грн
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ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,30
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166
128.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
75,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,40
грн
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ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
78,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
128.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,00
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
128.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони:
-17,69 грн
37,21
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
129.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони:
-17,69 грн
37,21
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
78,10
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
131.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
59,50
Экономия при брони:
-18,79 грн
40,71
грн
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