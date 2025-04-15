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Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Львов
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Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,11
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 30
139.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,10
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
181.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,17
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Мира, 9
181.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
43,91
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,79
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31-Д
226.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,50
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
226.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,01
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Гнивань, ул. Соборная, 55
322.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
49,69
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
373.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,97
грн
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Закроется в 21:00
Тростянец, ул. Соборная, 50
405.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
45,60
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Соборная, 19
411.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,14
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
411.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,92
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
464.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,07
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
464.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,20
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
465.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,74
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
465.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
62,80
Экономия при брони:
-19,81 грн
42,99
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
465.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,36
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
465.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони:
-17,69 грн
37,21
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,85
грн
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