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Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Одесса
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Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
21.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,87
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
112.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,60
грн
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Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,48
грн
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Закроется в 21:00
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
165.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,14
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Варваровская, 1
174.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,46
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Тростянец, ул. Соборная, 50
251.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
45,60
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
255.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
255.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,36
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
255.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,08
грн
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Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
258.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,30
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
272.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,80
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
280.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,97
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Пасхалина Юрия, 55
314.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,06
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
328.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Соборная, 19
329.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,14
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Гнивань, ул. Соборная, 55
339.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
49,69
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 26
340.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,37
грн
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Закроется в 21:00
Верховцево, ул. Украинская, 1
347.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
49,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 26
357.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
72,52
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
368.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
44,35
грн
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