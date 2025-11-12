Киев
О товаре
Цены
Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Игла для спинальной анестезии Медикеа (Needle for spinal anesthesia)
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
252.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
47,50
Экономия при брони:
-3,27 грн
44,23
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
308.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
64,60
Экономия при брони:
-5,50 грн
59,10
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
439.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
60,00
Экономия при брони:
-17,37 грн
42,63
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
440.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
60,00
Экономия при брони:
-17,37 грн
42,63
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
445.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
60,00
Экономия при брони:
-17,37 грн
42,63
грн
Забронировать
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
60,00
Экономия при брони:
-17,37 грн
42,63
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
445.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
54,00
Экономия при брони:
-15,03 грн
38,97
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
446.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
63,00
Экономия при брони:
-17,99 грн
45,01
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
446.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
60,00
Экономия при брони:
-17,37 грн
42,63
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
450.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
60,00
Экономия при брони:
-17,37 грн
42,63
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
470.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 20G x 3 1/2 (0,9мм x 88мм) №1
Допомога-I
43,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
257.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 4 3/4 (0,7мм x 120мм) №1
Допомога-I
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
413.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 22G x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1
Допомога-I
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню