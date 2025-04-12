Зонды

Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника

ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм трансназальный №1
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от 363,08 грн
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Характеристики
Производитель
Каммед
Форма выпуска
6,0
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия