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Зонды
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
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от
363,08
грн
в 5 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Каммед
Форма выпуска
6,0
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Зонды
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
363,08
грн
в 5 аптеках других городов
Найти в аптеках
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