Киев
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника

Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника

Николаев (адрес не указан)
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
179.8 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
500,92
Экономия при брони: -17,35 грн
483,57 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
466.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
464.1 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
464.1 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
466.6 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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